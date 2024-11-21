Гладков: с начала СВО федеральная поддержка Белгородской области превысила 40 млрд

Posted 21 ноября, 14:53
Published 21 ноября, 14:53
Modified 21 ноября, 14:55
Updated 21 ноября, 14:55
На пресс-конференции от 20 ноября губернатор Белгородской области рассказал, сколько же всё-таки федеральной поддержки в общей сумме получил регион с начала СВО. По словам Вячеслава Гладкова, сумма перешагнула отметку в 40 млрд рублей:
«В этом году на федеральные средства свыше 60 тысяч детей смогли отдохнуть за пределами региона. Производится восстановление и строительство дорог. Наша область принимает активное участие в различных федеральных программах: модернизация первичного звена здравоохранения, комплексное развитие сельских территорий, поддержка малого и среднего бизнеса. Включение нашего региона в перечень шести регионов, где будут поострены президентские школы».
Кроме того, с учётом решения правительства РФ на прошлой неделе о выделении Белгородской области 4,5 млрд рублей поддержка в общем теперь составляет 41 млрд рублей. Из этой суммы 20,3 млрд рублей перечислены в 2023 году — это 9,4 млрд рублей на переселение жителей, 1 млрд рублей на восстановление жилья, 3,8 млрд рублей на помощь вынужденно покинувшим территорию проживания белгородцам. Также 2 млрд рублей потратили на компенсацию убытков пострадавшим секторам экономики, 0,6 млрд рублей на льготное кредитование пострадавшего бизнеса, 3,5 млрд рублей на восстановление автодорог.
В 2024 году федеральные органы власти выделили Белгородской области 20,7 млрд рублей:
4,5 млрд рублей по последнему решению распредели следующим образом: 3,5 млрд рублей — на строительство жилья и 1 млрд рублей — на компенсацию утраты имущества.
Что касается расходов из областного бюджета, на нужды СВО за всё время они превысили 19 млрд рублей. С начала 2024 года они составили около 8,8 млрд рублей. С учётом обоих бюджетов сумма превысила 59 млрд рублей.