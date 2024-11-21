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Posted 21 ноября, 14:53

Published 21 ноября, 14:53

Modified 21 ноября, 14:55

Updated 21 ноября, 14:55

Финансирование

Гладков: с начала СВО федеральная поддержка Белгородской области превысила 40 млрд

21 ноября 2024, 14:53
Фото: 1MI. Финансирование
Сюжет
Жилье
На пресс-конференции Вячеславу Гладкову задали вопрос о том, сколько на нужды СВО с самого её начала направило правительство РФ. По словам губернатора, финансирование Белгородской области составило 41 млрд, из областного бюджета — свыше 19 млрд. Итого общая финансовая поддержка превысила 59 млрд.

На пресс-конференции от 20 ноября губернатор Белгородской области рассказал, сколько же всё-таки федеральной поддержки в общей сумме получил регион с начала СВО. По словам Вячеслава Гладкова, сумма перешагнула отметку в 40 млрд рублей:

«В этом году на федеральные средства свыше 60 тысяч детей смогли отдохнуть за пределами региона. Производится восстановление и строительство дорог. Наша область принимает активное участие в различных федеральных программах: модернизация первичного звена здравоохранения, комплексное развитие сельских территорий, поддержка малого и среднего бизнеса. Включение нашего региона в перечень шести регионов, где будут поострены президентские школы».

Кроме того, с учётом решения правительства РФ на прошлой неделе о выделении Белгородской области 4,5 млрд рублей поддержка в общем теперь составляет 41 млрд рублей. Из этой суммы 20,3 млрд рублей перечислены в 2023 году — это 9,4 млрд рублей на переселение жителей, 1 млрд рублей на восстановление жилья, 3,8 млрд рублей на помощь вынужденно покинувшим территорию проживания белгородцам. Также 2 млрд рублей потратили на компенсацию убытков пострадавшим секторам экономики, 0,6 млрд рублей на льготное кредитование пострадавшего бизнеса, 3,5 млрд рублей на восстановление автодорог.

В 2024 году федеральные органы власти выделили Белгородской области 20,7 млрд рублей:

  • 3 млрд рублей на переселение жителей
  • 2,5 млрд рублей на компенсацию ущерба и поддержку пострадавших отраслей экономики
  • 2,6 млрд рублей на строительство фортификационных сооружений
  • 1,8 млрд рублей на возмещение ущерба агропромышленным предприятиям
  • 0,4 млрд рублей на восстановление МКД по адресу Щорса, 55А в Белгороде
  • 1,8 млрд рублей на ремонт дорог
  • 1,2 млрд рублей на выплаты медикам за оказание помощи пострадавшим в ходе спецоперации
  • 1,3 млрд рублей на поддержку жителей, покинувших свои дома
  • 0,7 млрд рублей на организацию отдыха и лечения детей в Крыму
  • 0,4 млрд рублей на льготное кредитование пострадавшего бизнеса
  • 0,2 млрд рублей на восстановление объектов спорта
  • 0,25 млрд рублей на развитие систем оповещения

4,5 млрд рублей по последнему решению распредели следующим образом: 3,5 млрд рублей — на строительство жилья и 1 млрд рублей — на компенсацию утраты имущества.

Что касается расходов из областного бюджета, на нужды СВО за всё время они превысили 19 млрд рублей. С начала 2024 года они составили около 8,8 млрд рублей. С учётом обоих бюджетов сумма превысила 59 млрд рублей.

Гладков: «На нужды СВО Белгородская область потратила 20 млрд рублей»
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