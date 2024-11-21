Гладков: с начала СВО федеральная поддержка Белгородской области превысила 40 млрд

Кроме того, с учётом решения правительства РФ на прошлой неделе о выделении Белгородской области 4,5 млрд рублей поддержка в общем теперь составляет 41 млрд рублей. Из этой суммы 20,3 млрд рублей перечислены в 2023 году — это 9,4 млрд рублей на переселение жителей, 1 млрд рублей на восстановление жилья, 3,8 млрд рублей на помощь вынужденно покинувшим территорию проживания белгородцам. Также 2 млрд рублей потратили на компенсацию убытков пострадавшим секторам экономики, 0,6 млрд рублей на льготное кредитование пострадавшего бизнеса, 3,5 млрд рублей на восстановление автодорог.