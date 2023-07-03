Доходы Белгорода от платных парковок предложили направить на нужды СВО

Напомним, в июне белгородских волонтёров, которые везли гуманитарную помощь в ДНР, ВСУ обстреляли из миномётов. К счастью, молодые люди успели укрыться в подвале полуразрушенного здания, позже им помогли российские военнослужащие. Автомобиль, на котором они уехали, полностью уничтожен.