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Доходы Белгорода от платных парковок предложили направить на нужды СВО

3 июля 2023, 19:21
Фото: Bel.ru
3 июля мэр Белгорода Валентин Демидов провёл традиционный прямой эфир. Первым он зачитал сообщение местной жительницы, которая предложила направить доходы города от платных парковок на нужды участников СВО.
«Пожалуйста, помогите ребятам через организацию „Стерильность — фронту“. Я прочитала, что есть деньги от платных парковок. Почему бы их не отправить на такое благое дело? С клумбами мы потерпим», — написала белгородка по имени Ольга.

Валентин Демидов ответил, что городские власти не имеют права направлять общественной организации доходы бюджета от работы платных парковок, как и любые другие доходы. Это противоречит закону.

Это бюджетное законодательство и существуют чёткие понимания по расходованию бюджетных средств. Мы обязаны соблюдать закон. На самом деле мы работаем со многими организациями, помогаем ребятам со снабжением. Поручу коллегам связаться с этой волонтёрской организацией и уточнить, в чём конкретно нужна помощь.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Напомним, в июне белгородских волонтёров, которые везли гуманитарную помощь в ДНР, ВСУ обстреляли из миномётов. К счастью, молодые люди успели укрыться в подвале полуразрушенного здания, позже им помогли российские военнослужащие. Автомобиль, на котором они уехали, полностью уничтожен.

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