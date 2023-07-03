Доходы Белгорода от платных парковок предложили направить на нужды СВО

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
Modified Сегодня, 19:21
Updated Сегодня, 19:21
«Пожалуйста, помогите ребятам через организацию „Стерильность — фронту“. Я прочитала, что есть деньги от платных парковок. Почему бы их не отправить на такое благое дело? С клумбами мы потерпим», — написала белгородка по имени Ольга.
Валентин Демидов ответил, что городские власти не имеют права направлять общественной организации доходы бюджета от работы платных парковок, как и любые другие доходы. Это противоречит закону.
Это бюджетное законодательство и существуют чёткие понимания по расходованию бюджетных средств. Мы обязаны соблюдать закон. На самом деле мы работаем со многими организациями, помогаем ребятам со снабжением. Поручу коллегам связаться с этой волонтёрской организацией и уточнить, в чём конкретно нужна помощь.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Напомним, в июне белгородских волонтёров, которые везли гуманитарную помощь в ДНР, ВСУ обстреляли из миномётов. К счастью, молодые люди успели укрыться в подвале полуразрушенного здания, позже им помогли российские военнослужащие. Автомобиль, на котором они уехали, полностью уничтожен.