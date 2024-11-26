bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 08:01

Published 26 ноября, 08:01

Modified 26 ноября, 08:01

Updated 26 ноября, 08:01

Белгородец не получил положенных выплат и пожаловался губернатору

«Ругал Батанову плохими словами»: Гладков недоволен работой минсоцзащиты из-за выплат

26 ноября 2024, 08:01
Фото: 1MI. Белгородец не получил положенных выплат и пожаловался губернатору

Гладков намерен проверить работу белгородского минсоцзащиты

Сюжет
Новости Белгорода
Один из пострадавших от атак ВСУ белгородцев связался с губернатором по поводу выплат за аренду квартиры. Он рассказал, что получил её единожды. Вячеслав Гладков заявил, что недоволен работой минсоцзащиты.

Со слов мужчины, он подал заявление на получение выплат летом. С начала августа компенсация за аренду в размере 20 тысяч рублей пришла ему только один раз — в октябре. Дозвониться в министерство соцзащиты у белгородца не получилось.

«Со 150-го раза не смог дозвониться. Сказали, что деньги начислены и переданы на оплату. Когда пройдёт оплата, они не знают», — написал он.

Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что недавно «ругал плохими словами» министра Елену Батанову. Качество работы ведомства вызывает вопросы, там проведут проверку.

«У неё [Батановой] в данном конкретном случае произошла какая-то неразбериха. Придумали какие-то отговорки, из-за которых страдают такие люди, как вы», — пояснил губернатор.

Гладков также уточнил, что все средства белгородцу должны перечислить до конца дня.

Четыре месяца нет выплат: семья белгородцев из приграничья может остаться на улице
Узнать подробнее
Читайте также:
«Ругались плохими словами»: Гладков — о поездках белгородцев в закрытые сёлаБелгородец ушёл на СВО четыре месяца назад, но семья выплат ещё не получила. Почему?Ещё часть белгородцев лишились выплат за аренду жилья после повторных проверок
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Елена батанова#Новости Белгорода#Выплаты#Аренда жилья#Компенсации#Белгород#Вячеслав Гладков#Минсоцзащиты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика