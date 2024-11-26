«Ругал Батанову плохими словами»: Гладков недоволен работой минсоцзащиты из-за выплат

Posted 26 ноября, 08:01
Published 26 ноября, 08:01
Modified 26 ноября, 08:01
Updated 26 ноября, 08:01
Со слов мужчины, он подал заявление на получение выплат летом. С начала августа компенсация за аренду в размере 20 тысяч рублей пришла ему только один раз — в октябре. Дозвониться в министерство соцзащиты у белгородца не получилось.
«Со 150-го раза не смог дозвониться. Сказали, что деньги начислены и переданы на оплату. Когда пройдёт оплата, они не знают», — написал он.
Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что недавно «ругал плохими словами» министра Елену Батанову. Качество работы ведомства вызывает вопросы, там проведут проверку.
«У неё [Батановой] в данном конкретном случае произошла какая-то неразбериха. Придумали какие-то отговорки, из-за которых страдают такие люди, как вы», — пояснил губернатор.
Гладков также уточнил, что все средства белгородцу должны перечислить до конца дня.