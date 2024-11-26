Получают ли чиновники в «Барсе-Белгород» выплату в 3 млн рублей?

Posted 26 ноября, 17:51
Published 26 ноября, 17:51
Modified 26 ноября, 17:53
Updated 26 ноября, 17:53
Во время вечернего обращения губернатора он ответил на вопрос, который волнует белгородцев: «Правда ли, что государственные служащие, которые служат или служили в „Барсе“, получают единоразовые выплаты в 3 млн рублей и госнаграды?».
Как отметил Гладков, выплату в 3 млн рублей получают только добровольцы, которые уходят в зону СВО, а «Барс» несёт службу только на территории Белгородской области.
Глава региона также рассказал, что положенное денежное довольствие, которое получили заместители губернатора и главы, они перечислили в фонд борьбы с детским раком.
Это абсолютно правильный гражданский поступок. Горжусь их решением. Они сделали правильно. Показали пример многим.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее в оперштабе объяснили, почему чиновники смогли покинуть «Барс-Белгород».