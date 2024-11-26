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Posted 26 ноября, 17:51

Published 26 ноября, 17:51

Modified 26 ноября, 17:53

Updated 26 ноября, 17:53

Гладков ответил на вопрос о выплатах чиновникам в «Барсе-Белгород»

Получают ли чиновники в «Барсе-Белгород» выплату в 3 млн рублей?

26 ноября 2024, 17:51
Фото: 1MI.

Гладков ответил на вопрос о выплатах чиновникам в «Барсе-Белгород»

На вопрос ответил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, чиновники, которые служат или были в отряде «Барс-Белгород» выплату в размере 3 млн рублей не получают.

Во время вечернего обращения губернатора он ответил на вопрос, который волнует белгородцев: «Правда ли, что государственные служащие, которые служат или служили в „Барсе“, получают единоразовые выплаты в 3 млн рублей и госнаграды?».

Как отметил Гладков, выплату в 3 млн рублей получают только добровольцы, которые уходят в зону СВО, а «Барс» несёт службу только на территории Белгородской области.

Глава региона также рассказал, что положенное денежное довольствие, которое получили заместители губернатора и главы, они перечислили в фонд борьбы с детским раком.

Это абсолютно правильный гражданский поступок. Горжусь их решением. Они сделали правильно. Показали пример многим.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее в оперштабе объяснили, почему чиновники смогли покинуть «Барс-Белгород».

Почему чиновники, ушедшие в «Барс-Белгород», расторгли свои контракты спустя месяц?
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Выплата#Белгород#Барс
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