Белгородец ушёл на СВО четыре месяца назад, но семья выплат ещё не получила. Почему?

Белгородец уточнил, что речь идёт о его зяте. Мужчина подписал контракт, когда его младшему сыну не исполнилось и месяца, скоро ребёнку исполнится уже пять месяцев. За всё это время семья обратившегося так и не получила выплат. О том, сколько денег полагается родным, мы писали здесь.