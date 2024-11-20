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Posted 20 ноября, 07:05

Published 20 ноября, 07:05

Modified 20 ноября, 07:06

Updated 20 ноября, 07:06

Почему некоторым белгородцам приходится ждать выплат для бойцов СВО?

Белгородец ушёл на СВО четыре месяца назад, но семья выплат ещё не получила. Почему?

20 ноября 2024, 07:05
Фото: 1MI. Почему некоторым белгородцам приходится ждать выплат для бойцов СВО?

Гладков разъяснил порядок и сроки выплат для бойцов СВО

Сюжет
Выплаты
Житель Белгородской области обратился с вопросом по выплатам для военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Прошло несколько месяцев после того, как боец ушёл служить, но его семья так и не получила обещанных выплат. Причину объяснил Гладков.

Белгородец уточнил, что речь идёт о его зяте. Мужчина подписал контракт, когда его младшему сыну не исполнилось и месяца, скоро ребёнку исполнится уже пять месяцев. За всё это время семья обратившегося так и не получила выплат. О том, сколько денег полагается родным, мы писали здесь.

Супруга бойца и по совместительству дочь обратившегося обращалась в разные инстанции, но там им так и не помогли. Помимо сына, у женщины на руках ещё двухлетняя дочь.

«Нас гоняли то в военкомат, то в МФЦ, и везде тянули время. Уже скоро младшему ребёнку пять месяцев, выплат нет никаких», — написал житель.

В последнее время в Сети появляется всё больше комментариев с просьбой объяснить подробнее порядок выплат для военнослужащих.

По предоставленному ФИО жены военного власти изучили информацию. Заявление на получение выплат она написала 8 октября. Губернатор напомнил, что средства перечисляются в течение двух месяцев.

«То есть обязательства наши до 8 декабря. Сроков пока никаких не нарушено. Мы сделали запрос в Министерство обороны, получили, что муж вашей дочери служит в зоне СВО. Поэтому ближайшее время, в течение 10 дней, выплата будет переведена, до конца месяца. Пока не вижу никаких нарушений, всё в рамках текущей работы», — пояснил Гладков.
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Министерство обороны#Выплаты#Военнослужащие#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО
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