Белгородец ушёл на СВО четыре месяца назад, но семья выплат ещё не получила. Почему?

Posted 20 ноября, 07:05
Published 20 ноября, 07:05
Modified 20 ноября, 07:06
Updated 20 ноября, 07:06
Белгородец уточнил, что речь идёт о его зяте. Мужчина подписал контракт, когда его младшему сыну не исполнилось и месяца, скоро ребёнку исполнится уже пять месяцев. За всё это время семья обратившегося так и не получила выплат. О том, сколько денег полагается родным, мы писали здесь.
Супруга бойца и по совместительству дочь обратившегося обращалась в разные инстанции, но там им так и не помогли. Помимо сына, у женщины на руках ещё двухлетняя дочь.
«Нас гоняли то в военкомат, то в МФЦ, и везде тянули время. Уже скоро младшему ребёнку пять месяцев, выплат нет никаких», — написал житель.
В последнее время в Сети появляется всё больше комментариев с просьбой объяснить подробнее порядок выплат для военнослужащих.
По предоставленному ФИО жены военного власти изучили информацию. Заявление на получение выплат она написала 8 октября. Губернатор напомнил, что средства перечисляются в течение двух месяцев.
«То есть обязательства наши до 8 декабря. Сроков пока никаких не нарушено. Мы сделали запрос в Министерство обороны, получили, что муж вашей дочери служит в зоне СВО. Поэтому ближайшее время, в течение 10 дней, выплата будет переведена, до конца месяца. Пока не вижу никаких нарушений, всё в рамках текущей работы», — пояснил Гладков.