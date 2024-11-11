Полмиллиарда рублей потратили на укрытия с начала СВО в Белгородской области

В Белгородской области с начала СВО установили и оборудовали более 10 тысяч укрытий, сообщил губернатор. Речь идёт как о бетонных модулях, которые белгородцы могут теперь встретить повсюду, так и о подвальных помещениях. С ними всё выходило значительно сложнее: то помещение было закрытым, то состояние оставляло желать лучшего.