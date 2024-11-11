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Posted 11 ноября, 06:29

Published 11 ноября, 06:29

Modified 11 ноября, 06:31

Updated 11 ноября, 06:31

В Белгородской области продолжают устанавливать укрытия

Полмиллиарда рублей потратили на укрытия с начала СВО в Белгородской области

11 ноября 2024, 06:29
Фото: bel.ru. В Белгородской области продолжают устанавливать укрытия

В Белгородской области установили более 10 тысяч укрытий

Сюжет
Новости Белгорода
С начала специальной военной операции белгородцы уже свыклись с необходимостью укрытий. Они стали вынужденной обыденностью, и на эту обыденность в регионе потратили 500 млн рублей. Сколько и какие укрытия установили, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области с начала СВО установили и оборудовали более 10 тысяч укрытий, сообщил губернатор. Речь идёт как о бетонных модулях, которые белгородцы могут теперь встретить повсюду, так и о подвальных помещениях. С ними всё выходило значительно сложнее: то помещение было закрытым, то состояние оставляло желать лучшего.

Только укрытий, отдельно стоящих на дорогах в Белгородской области, установили больше 1,5 тысячи. Если оперативная обстановка не нормализуется, власти планируют продолжить эту работу.

Недавно губернатор предложил перенести модули из относительно безопасных районов Белгорода на Харьковскую гору, так как туда «прилетает» чаще.

В Белгороде укрытия перенесут из безопасных районов к Харгоре
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Укрытия#Модульные укрытия
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