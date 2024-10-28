В Белгороде укрытия перенесут из безопасных районов к Харгоре

Posted 28 октября, 06:50
Published 28 октября, 06:50
Modified 28 октября, 07:45
Updated 28 октября, 07:45
На оперативном совещании правительства Белгородской области рассказали, что укрытия, установленные по всей области, будут перераспределять.
Губернатора области не устраивает ситуация, когда защитные конструкции стоят там, где нет вероятности обстрелов. По словам Вячеслава Гладкова, главные очаги, где может быть обстрел из РСЗО, это Дубовое и Харьковская гора Белгорода. Именно там должны появиться новые укрытия.
Глава регионального правительства рассказал, что снять конструкции можно с пляжей, ведь купальный сезон завершился и необходимости в модулях там нет. Эти конструкции можно перенести в обстреливаемые районы.
«Установленные модульные конструкции — в той части, где обстрелов ни разу не было. Перераспределить туда, где угроза сохраняется. Потенциально человек может сказать: „Почему убрали, пусть лучше на всякий случай стоит.“ Но мы не можем физически накрыть всю область, весь Белгород», — заключил губернатор.