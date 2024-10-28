В Белгороде укрытия перенесут из безопасных районов к Харгоре

Сюжет Укрытия

Защитные конструкции установлены в Белгородской области там, где они особенно не нужны, рассказал Вячеслав Гладков. Такие конструкции могут переносить туда, где это более актуально. Например, на Харгору Белгорода и Дубовое Белгородского района.