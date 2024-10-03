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Posted 3 октября, 09:44

Published 3 октября, 09:44

Modified 3 октября, 09:44

Updated 3 октября, 09:44

Мужчина устроил себе комфортное спальное песто в старооскольском укрытии

Не только туалет и место для свиданий: белгородские укрытия превратились в ночлежки

3 октября 2024, 09:44
Фото: Telegram-канал «Старый Оскол № 1»
Мужчина устроил себе комфортное спальное песто в старооскольском укрытии

В Старом Осколе модульные укрытия заселили бездомные

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Новости Старого Оскола
Бездомные в Старом Осколе не растерялись и решили не мёрзнуть осенними ночами на улице. Намного приятнее устроить ночлег в укрытии. Правда, бесследно такое временное жительство не проходит, а последствия приходится убирать коммунальщикам, сообщает Telegram-канал «Старый Оскол № 1».

Укрытия защищают белгородцев не только от обстрелов, но и от холодных осенних ночей. Раньше их могли использовать либо по прямому назначению, либо в качестве туалета, но функционал расширился.

В Старом Осколе модульные конструкции облюбовали бездомные. Устраиваются они там на ночлег очень комфортно: притаскивают матрасы, раскладывают вещи, а после себя оставляют мусор и грязь.

Убирать за временными и не самыми добросовестными жильцами приходится коммунальщикам.

Но даже так белгородцы вряд ли превзойдут курян. В Курске волонтёры попросили людей не заниматься в укрытиях любовью.

Бездомные расположились в модульном укрытииБездомные расположились в модульном укрытии
Беспорядок, который оставили за собой бездомныеБеспорядок, который оставили за собой бездомные
Коммунальщики убирают беспорядок за бездомнымиКоммунальщики убирают беспорядок за бездомными
Бездомные расположились в модульном укрытии. Фото: Telegram-канал "Старый Оскол №1"
Превзошли белгородцев: курян попросили не заниматься любовью в укрытиях
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