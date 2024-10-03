Не только туалет и место для свиданий: белгородские укрытия превратились в ночлежки

Posted 3 октября, 09:44
Published 3 октября, 09:44
Modified 3 октября, 09:44
Updated 3 октября, 09:44
Укрытия защищают белгородцев не только от обстрелов, но и от холодных осенних ночей. Раньше их могли использовать либо по прямому назначению, либо в качестве туалета, но функционал расширился.
В Старом Осколе модульные конструкции облюбовали бездомные. Устраиваются они там на ночлег очень комфортно: притаскивают матрасы, раскладывают вещи, а после себя оставляют мусор и грязь.
Убирать за временными и не самыми добросовестными жильцами приходится коммунальщикам.
Но даже так белгородцы вряд ли превзойдут курян. В Курске волонтёры попросили людей не заниматься в укрытиях любовью.