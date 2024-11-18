Что говорят политики и военные эксперты о том, когда закончится СВО? Новые прогнозы

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт с Россией должен закончиться в 2025 году, пишет РБК. Он считает, что Киев со своей стороны должен сделать всё, чтобы обеспечить такой исход событий. Говорилось о достижении согласия исключительно путём дипломатии и при условии, что в переговорах будут участвовать третьи стороны. В противном случае Украина будет иметь заведомо проигрышный статус, а «в слабой позиции нечего делать на этих переговорах», заключил Зеленский.