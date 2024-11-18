Что говорят политики и военные эксперты о том, когда закончится СВО? Новые прогнозы

Posted 18 ноября, 14:14
Published 18 ноября, 14:14
Modified 18 ноября, 14:17
Updated 18 ноября, 14:17
Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт с Россией должен закончиться в 2025 году, пишет РБК. Он считает, что Киев со своей стороны должен сделать всё, чтобы обеспечить такой исход событий. Говорилось о достижении согласия исключительно путём дипломатии и при условии, что в переговорах будут участвовать третьи стороны. В противном случае Украина будет иметь заведомо проигрышный статус, а «в слабой позиции нечего делать на этих переговорах», заключил Зеленский.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь ранее назвал намерения Зеленского остановить боевые действия в следующем году «хотелками» человека, который сидит «в бункере» и «не ориентируется в пространстве». Белорусский лидер уверен, что спецоперация точно не закончится в 2024 году.
Другого мнения придерживался командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов. Он предполагал, что СВО вполне возможно завершить и в 2024 году. При этом специальная военная операция должна закончиться только на условиях России, приводит его слова «Комсомольская правда».
Не так оптимистично настроен руководитель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук. За следующие полтора месяца спецоперацию не получится даже заморозить, но этого, утверждает Звинчук, и не требуется.
«Мы должны сами для себя заканчивать СВО на высокой ноте. Высокой нотой может стать полный возврат тех территорий, на которые мы претендуем», — высказался он, отвечая на вопрос журналистки RTVI.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков того же мнения: вариант «заморозки» для России неприемлем.
На встрече с представителями СМИ стран — членов БРИКС, отвечая на вопрос генерального менеджера панарабского канала Sky News Arabia Надима Котеича, президент Владимир Путин заявил прямо: определить какие-то точные сроки завершения конфликта невозможно и, более того, непродуктивно по двум основным причинам.
Во-первых, ситуация с вооружением. Российский глава делает скидку на постоянно нарастающие темпы развития технологического прогресса. Из-за него нельзя сказать, что будет завтра, а «современная война — это война математиков».
Во-вторых, обсуждение мирных переговоров. Путин вновь подчеркнул, что российская сторона выступает за переговоры и готова к ним, но на своих условиях.
«Если это совершенно искренняя позиция с [одной] стороны, с другой стороны — пожалуйста: чем быстрее, тем лучше. <…> А когда натовцам надоест с нами воевать? Это у них спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами», — заключил он.
В вышеупомянутом интервью Апти Алаудинов также заметил, что приближающийся конец боевых действий стал очевиднее благодаря американских выборам. Кроме того, на положение дел повлияли события на Ближнем Востоке, которые «отвлекли» США от Украины, и само состояние страны-соседа.
Украина, сказал Алаудинов, сейчас находится в очень невыгодном положении, назревает тяжёлый внутренний кризис. Скоро её жители больше не захотят «поставлять мужское население в эту мясорубку, чтобы угодить Зеленскому».
«<…> У них страшная демографическая катастрофа. Потому я так думаю, что это всё, взятое вместе, и сделает своё дело. И СВО будет завершена — и только на наших условиях», — считает военный.
Недавно миллиардер Илон Маск, приближённый к новоизбранному президенту Штатов, заявил что кровопролитие удастся остановить в скором времени как раз благодаря возвращению на пост главы государства Дональда Трампа.
Американская газета The Wall Street Journal тем временем писала, что именно окружение Трампа сейчас разрабатывает обновлённый план по урегулированию конфликта. Но по нему линию фронта должны будут заморозить, чего, как мы уже выяснили, не хотят российские власти, создать демилитаризованную зону, а с Украины потребовать отказ от вступления в НАТО минимум на следующие 20 лет.
СМИ 17 ноября опубликовали сообщения о том, что пока ещё нынешний президент США Джо Байден «дал отмашку» ВСУ использовать дальнобойные ракеты ATACMS по территории России. Однако уже к вечеру следующего дня появилась информация, что Белый дом не подтвердил, что Штаты позволили использовать ракеты для ударов по России.
Дальность поражения у ATACMS составляет 300 километров, то есть они могут достать и до Старого Оскола, и до Смоленска с Краснодаром. Насчёт остальных видов оружия Бел.Ру подробнее писало в этом материале. Это вряд ли изменит ситуацию в корне, но явно повлияет на обсуждение дальнейших планов по мирному урегулированию.
Кроме того, накануне издание Le Figaro, которое ранее опубликовало информацию о том, что Британия и Франция позволили бить по России европейскими ракетами Storm Shadow, удалило публикацию.
Что же других европейских стран, то кабмин ФРГ заявил: канцлер Олаф Шольц не изменил своего решения не поставлять Киеву ракеты Taurus.