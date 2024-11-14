От обстрелов с начала СВО повреждения получили 12 тысяч машин белгородцев

Posted 14 ноября, 07:28
Published 14 ноября, 07:28
Modified 14 ноября, 07:29
Updated 14 ноября, 07:29
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за всё время специальной военной операции на Украине в Белгородской области повреждения при обстрелах и атаках беспилотников получили 12 тысяч автомобилей. На сегодняшний день восстановлено около 10 тысяч машин.
«На этой неделе, если не ошибаюсь, порядка 110-120 миллионов рублей мы перечислили на восстановление машин. Это за одну неделю. Будем стараться дальше выполнять задачу», — добавил глава региона.
По состоянию на январь текущего года в Белгороде в результате обстрелов повреждения получили 774 автомобилей. Из них четыре единицы транспорта оказались полностью уничтожены.