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Posted 14 ноября, 07:28

Published 14 ноября, 07:28

Modified 14 ноября, 07:29

Updated 14 ноября, 07:29

Машины нередко становятся целью дронов ВСУ в Белгородской области

От обстрелов с начала СВО повреждения получили 12 тысяч машин белгородцев

14 ноября 2024, 07:28
Фото: Изображение Midjourney. Машины нередко становятся целью дронов ВСУ в Белгородской области
Сюжет
Новости Белгорода
Почти за три года СВО Белгородская область неоднократно попадала под удары ВСУ. Многие объекты получали повреждения при атаках. О том, сколько автомобилей пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за всё время специальной военной операции на Украине в Белгородской области повреждения при обстрелах и атаках беспилотников получили 12 тысяч автомобилей. На сегодняшний день восстановлено около 10 тысяч машин.

«На этой неделе, если не ошибаюсь, порядка 110-120 миллионов рублей мы перечислили на восстановление машин. Это за одну неделю. Будем стараться дальше выполнять задачу», — добавил глава региона.

По состоянию на январь текущего года в Белгороде в результате обстрелов повреждения получили 774 автомобилей. Из них четыре единицы транспорта оказались полностью уничтожены.

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