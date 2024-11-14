От обстрелов с начала СВО повреждения получили 12 тысяч машин белгородцев

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за всё время специальной военной операции на Украине в Белгородской области повреждения при обстрелах и атаках беспилотников получили 12 тысяч автомобилей. На сегодняшний день восстановлено около 10 тысяч машин.