bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 07:24

Published 13 ноября, 07:24

Modified 13 ноября, 07:26

Updated 13 ноября, 07:26

По Белгородской области за сутки выпустили 33 беспилотника

БПЛА атаковали неприграничный район Белгородской области: есть ли последствия?

13 ноября 2024, 07:24
Фото: Изображение Midjourney. По Белгородской области за сутки выпустили 33 беспилотника

ВСУ ударили по Белгородской области 69 боеприпасами и 33 БПЛА

Сюжет
Обстрел
Разрушения выявили в пяти из семи атакованных районах. Повреждены жильё, транспорт, надворные постройки, сообщили в оперштабе.

По Белгородской области во вторник, 12 ноября, ВСУ выпустили 69 снарядов и 33 беспилотника. Под удар попали семь районов.

Два беспилотника долетели до неприграничного Прохоровского района. Их сбили, обошлось без последствий. Разрушений не выявили и в Валуйском округе.

В Шебекинском горокруге после обстрелов и атак БПЛА пострадали восемь частных домов, семь машин, надворная постройка. Кроме того, часть Шебекино временно оставалась без света из-за повреждённых атакой ВСУ линий электропередачи.

В Краснояружском районе разрушения выявили в двух частных домах и надворной постройке. Также повреждено две машины.

Ещё два частных дома попали под удары в Белгородском и Волоконовском районах. Во втором вдобавок осколками посекло три автомобиля.

В Грайворонском горокруге после обстрелов и атак БПЛА повреждения выявили только в надворной постройке.

Напомним, что днём ранее беспилотники долетели до Старооскольского горокруга: под удар попала нефтебаза.

Два пожара произошло после ночных атак ВСУ на Белгородскую область
Узнать подробнее
Читайте также:
За месяц — 11 человек: с марта по октябрь жертвами обстрелов стали 160 белгородцевВзрыв произошёл в Старооскольском горокруге: что известно об атаке ВСУСнова погибший и ночной обстрел: выходной в Белгородской области прошёл неспокойно
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Прохоровский район#Волоконовский район#Краснояружский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Обстрел#Валуйский горокруг#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика