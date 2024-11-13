БПЛА атаковали неприграничный район Белгородской области: есть ли последствия?

Posted 13 ноября, 07:24
Published 13 ноября, 07:24
Modified 13 ноября, 07:26
Updated 13 ноября, 07:26
По Белгородской области во вторник, 12 ноября, ВСУ выпустили 69 снарядов и 33 беспилотника. Под удар попали семь районов.
Два беспилотника долетели до неприграничного Прохоровского района. Их сбили, обошлось без последствий. Разрушений не выявили и в Валуйском округе.
В Шебекинском горокруге после обстрелов и атак БПЛА пострадали восемь частных домов, семь машин, надворная постройка. Кроме того, часть Шебекино временно оставалась без света из-за повреждённых атакой ВСУ линий электропередачи.
В Краснояружском районе разрушения выявили в двух частных домах и надворной постройке. Также повреждено две машины.
Ещё два частных дома попали под удары в Белгородском и Волоконовском районах. Во втором вдобавок осколками посекло три автомобиля.
В Грайворонском горокруге после обстрелов и атак БПЛА повреждения выявили только в надворной постройке.
Напомним, что днём ранее беспилотники долетели до Старооскольского горокруга: под удар попала нефтебаза.