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Posted 11 ноября, 14:47

Published 11 ноября, 14:47

Modified 11 ноября, 14:49

Updated 11 ноября, 14:49

Погибшие в обстрелах ВСУ

За месяц — 11 человек: с марта по октябрь жертвами обстрелов стали 160 белгородцев

11 ноября 2024, 14:47
Фото: 1MI. Погибшие в обстрелах ВСУ
Сюжет
Пожар
ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. Массированные атаки на регион не прекращаются с 30 декабря. Одним из самых страшных месяцев стал март. С этого момента журналисты Бел.Ру ведут сводку о жертвах среди мирных жителей. За 7 месяцев, по официальным данным, погибли 160 белгородцев.

За семь месяцев 2024 года в Белгородской области в ходе обстрелов ВСУ Белгородской области жертвами атак стали 160 мирных жителей. За октябрь число погибших составило 11 человек, в сентябре — 15. За июль и август погибли 40 белгородцев, в июне — 15. В мае жертв оказалось больше всего — это как минимум 47 человек. В апреле погибших оказалось меньше всего — 4 человека. В марте, с которого ведётся сводка, — 28.

Вечером 2 октября ВСУ атаковали сельхозпредприятие в селе Ясные Зори в Белгородском районе. В ходе детонации взрывного устройства погиб один мужчина, а ещё 11 мирных жителей пострадали. Позже, 3 октября, выяснилось, что в возникшем пожаре погиб второй человек.

Днём этого же дня при обстреле со стороны Украины пострадали дети и взрослые, погиб ещё один мужчина. Также погиб четвёртый мужчина — водитель грузовика. Это произошло после удара FPV-дрона на дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка.

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12 октября произошёл новый обстрел — в селе Устинка. Сперва появились сообщения о пострадавших, а сообщений о погибших не было. Позже, после подомового обхода, обнаружили тело скончавшегося на месте мирного жителя. Он умер от полученных травм.

В тот же день в официальной сводке Вячеслав Гладков сообщил, что ещё один мирный житель погиб. Речь идёт об одном из пострадавших, попавшем под атаку ВСУ 11 октября.

20 октября при обстреле со стороны ВСУ села Ясные Зори в Белгородском районе пострадал белгородец. Его доставили в горбольницу №2 Белгорода. Также, 12 октября, губернатор сообщил, что тот скончался.

После подомового обхода в селе Устинка под Белгородом обнаружили тело погибшего
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13 октября в официальной сводке появилась информация о том, что в больнице умер пострадавший при обстреле мужчина. Врачи не успели его спасти. Белгородец скончался в приёмном отделении.

13 октября в медучреждении умерал ещё одна пострадавшая. Женщина получила тяжёлые ранения 12 октября.

Кроме того, 17 октября в медучреждении скончался мирный житель, которой также пострадал 12 октября в селе Устинка.

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24 октября 2024 года при детонации боеприпаса погиб нашедший его мирный житель, тот скончался. Обстоятельства происшествия неизвестны. Это случилось в селе Октябрьское Белгородского района. Это произошло в Валуйском округе. Мужчина погиб на месте.

Мужчина погиб при взрыве боеприпаса в Белгородской области
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