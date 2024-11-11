За месяц — 11 человек: с марта по октябрь жертвами обстрелов стали 160 белгородцев

За семь месяцев 2024 года в Белгородской области в ходе обстрелов ВСУ Белгородской области жертвами атак стали 160 мирных жителей. За октябрь число погибших составило 11 человек, в сентябре — 15. За июль и август погибли 40 белгородцев, в июне — 15. В мае жертв оказалось больше всего — это как минимум 47 человек. В апреле погибших оказалось меньше всего — 4 человека. В марте, с которого ведётся сводка, — 28.