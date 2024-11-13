Два пожара произошло после ночных атак ВСУ на Белгородскую область

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрелы ВСУ

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Город Шебекино попал под обстрел дважды — есть разрушениях в домах, повреждены авто. В Октябрьском дрон ударил по жилью, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Всего за ночь в Белгородской области уничтожили семь беспилотников, уточнили в Минобороны.