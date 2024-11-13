Два пожара произошло после ночных атак ВСУ на Белгородскую область

Posted 13 ноября, 06:28
Published 13 ноября, 06:28
Modified 13 ноября, 09:04
Updated 13 ноября, 09:04
ВСУ минувшей ночью и утром дважды атаковали Шебекино. При первом обстреле вспыхнула надворная постройка. В одном частном доме выбило окна, посекло фасад.
При повторной атаке повреждения выявили уже в пяти частных домах, трёх машинах. Кроме того, часть города временно осталась без света из-за перебитых ЛЭП.
Также под удар попал Октябрьский в Белгородском районе. Там дрон атаковал частный дом — загорелась кровля.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
В Минобороны РФ уточнили, что за ночь в Белгородской области уничтожили семь дронов. Столько же сбили в соседней Курской области. Также беспилотники ВСУ долетели до Тверской, Брянской, Пензенской и Воронежской областей.