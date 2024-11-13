bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 06:28

Published 13 ноября, 06:28

Modified 13 ноября, 09:04

Updated 13 ноября, 09:04

Пожары произошли в Шебекино и Октябрьском Белгородской облатси

Два пожара произошло после ночных атак ВСУ на Белгородскую область

13 ноября 2024, 06:28
Фото: 1MI. Пожары произошли в Шебекино и Октябрьском Белгородской облатси

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрелы ВСУ

Сюжет
Пожар
Город Шебекино попал под обстрел дважды — есть разрушениях в домах, повреждены авто. В Октябрьском дрон ударил по жилью, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Всего за ночь в Белгородской области уничтожили семь беспилотников, уточнили в Минобороны.

ВСУ минувшей ночью и утром дважды атаковали Шебекино. При первом обстреле вспыхнула надворная постройка. В одном частном доме выбило окна, посекло фасад.

При повторной атаке повреждения выявили уже в пяти частных домах, трёх машинах. Кроме того, часть города временно осталась без света из-за перебитых ЛЭП.

Также под удар попал Октябрьский в Белгородском районе. Там дрон атаковал частный дом — загорелась кровля.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

В Минобороны РФ уточнили, что за ночь в Белгородской области уничтожили семь дронов. Столько же сбили в соседней Курской области. Также беспилотники ВСУ долетели до Тверской, Брянской, Пензенской и Воронежской областей.

Пожар в торговом павильоне: Белгородская область дважды попала под огонь ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
Дроны ВСУ вновь атаковали приграничье, ранены женщиныВ пострадавший из-за атаки подъезд дома в Белгороде начали подавать газ и энергиюУкраинский дрон атаковал белгородский МКД на глазах у губернатора Гладкова
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пожар#Шебекино#Октябрьский#Белгород#Вячеслав Гладков#Минобороны#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика