В пострадавший из-за атаки подъезд дома в Белгороде начали подавать газ и энергию

Posted 11 ноября, 16:36
Published 11 ноября, 16:36
Modified 11 ноября, 16:39
Updated 11 ноября, 16:39
В доме на улице Каштановой в Белгороде, где 5 ноября беспилотник атаковал подъезд, начинают давать электричество и газ.
Энергетики, специалисты газовой службы и управляющей компании работают с каждой квартирой индивидуально. Газ уже есть в 15 из 20 квартир. Электричество есть везде, кроме 4-го этажа — там сгорел электрощит. Энергетики его ремонтируют.
В квартиры, где пока нет электричества и газа, можно будет подключить только после работы специалистов и строителей, уточняет мэр Валентин Демидов.
Водопровод в подъезде не пострадал. В другие подъезды дома газ, электричество и вода поступают с 5 ноября, в день, когда был прилёт.
Всего в результате атаки дрона пострадало три человека. О последнем пострадавшем стало известно через несколько дней.