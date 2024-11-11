В пострадавший из-за атаки подъезд дома в Белгороде начали подавать газ и энергию

Энергетики, специалисты газовой службы и управляющей компании работают с каждой квартирой индивидуально. Газ уже есть в 15 из 20 квартир. Электричество есть везде, кроме 4-го этажа — там сгорел электрощит. Энергетики его ремонтируют.