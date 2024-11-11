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Posted 11 ноября, 16:36

Published 11 ноября, 16:36

Modified 11 ноября, 16:39

Updated 11 ноября, 16:39

В большую часть квартир подключили газ и свет после атаки дрона в Белгороде

В пострадавший из-за атаки подъезд дома в Белгороде начали подавать газ и энергию

11 ноября 2024, 16:36
Фото: bel.ru.

В большую часть квартир подключили газ и свет после атаки дрона в Белгороде

Сюжет
Беспилотник
Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что после атаки беспилотника на многоквартирный дом в районе Новой жизни в пострадавшие квартиры начали подавать ресурсы. Что известно на данный момент?

В доме на улице Каштановой в Белгороде, где 5 ноября беспилотник атаковал подъезд, начинают давать электричество и газ.

Энергетики, специалисты газовой службы и управляющей компании работают с каждой квартирой индивидуально. Газ уже есть в 15 из 20 квартир. Электричество есть везде, кроме 4-го этажа — там сгорел электрощит. Энергетики его ремонтируют.

В квартиры, где пока нет электричества и газа, можно будет подключить только после работы специалистов и строителей, уточняет мэр Валентин Демидов.

Водопровод в подъезде не пострадал. В другие подъезды дома газ, электричество и вода поступают с 5 ноября, в день, когда был прилёт.

Всего в результате атаки дрона пострадало три человека. О последнем пострадавшем стало известно через несколько дней.

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#Алёна Мальцева#Газ#Электричество#Беспилотник#Белгород
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