Пожар в торговом павильоне: Белгородская область дважды попала под огонь ВСУ

В нескольких квартирах двух многоквартирных домов были повреждены окна и балконы. В пяти частных домах выбиты окна, а также повреждены крыши, фасады и заборы. Кроме того, были повреждены 10 автомобилей и пять коммерческих объектов. Информация ещё уточняется, власти продолжают подомовой обход.