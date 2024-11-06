Пожар в торговом павильоне: Белгородская область дважды попала под огонь ВСУ

Posted 6 ноября, 11:30
Published 6 ноября, 11:30
Modified 6 ноября, 11:32
Updated 6 ноября, 11:32
По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал. В результате попадания снаряда в торговый павильон возникло возгорание. Оно было оперативно ликвидировано пожарными.
В нескольких квартирах двух многоквартирных домов были повреждены окна и балконы. В пяти частных домах выбиты окна, а также повреждены крыши, фасады и заборы. Кроме того, были повреждены 10 автомобилей и пять коммерческих объектов. Информация ещё уточняется, власти продолжают подомовой обход.