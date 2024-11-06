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Posted 6 ноября, 11:30

Published 6 ноября, 11:30

Modified 6 ноября, 11:32

Updated 6 ноября, 11:32

Пожар в торговом павильоне: Белгородская область дважды попала под огонь ВСУ

Пожар в торговом павильоне: Белгородская область дважды попала под огонь ВСУ

6 ноября 2024, 11:30
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
ВСУ
Посёлок Октябрьский в Белгородском районе, который всё чаще подвергается атакам украинской армии, дважды попал под обстрел. Там произошёл пожар, повреждены многоэтажки и частные дома, сообщил губернатор.

По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал. В результате попадания снаряда в торговый павильон возникло возгорание. Оно было оперативно ликвидировано пожарными.

В нескольких квартирах двух многоквартирных домов были повреждены окна и балконы. В пяти частных домах выбиты окна, а также повреждены крыши, фасады и заборы. Кроме того, были повреждены 10 автомобилей и пять коммерческих объектов. Информация ещё уточняется, власти продолжают подомовой обход.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Октябрьский#ВСУ#Обстрелы
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