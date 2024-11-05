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Posted 5 ноября, 15:30

Published 5 ноября, 15:30

Modified 5 ноября, 15:30

Updated 5 ноября, 15:30

Пострадавший от дрона МКД

Пока БПЛА атакуют многоэтажку, в Белгороде вводят новый жёлтый уровень опасности

5 ноября 2024, 15:30
Фото: страница Валентина Демидова. Пострадавший от дрона МКД
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Итоги дня
Сегодня, 5 ноября, белгородцы обсуждали пострадавший от атаки ВСУ многоквартирный дом в Новой жизни, введение жёлтого уровня опасности из-за погодных условий, а также вероятность нахождения цыган в регионе. Итоги дня читайте в материале Бел.Ру.

Дрон атаковал многоэтажку в Белгороде

В три часа дня украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом по улице Каштановая в микрорайоне Новая жизнь в Белгороде. Сначала белгородцы услышали взрыв, а затем увидели последствия, фотографии и видеозаписи которых стали присылать в местные Telegram-каналы.

По предварительной информации, ранения могли получить три человека, а дрон мог влететь в квартиру, где живёт семья с детьми. Однако позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг эту информацию: ранения получил один мужчина, ему потребовалась госпитализация. Ещё один житель отравился продуктами горения: его спустили с пятого этажа, где наблюдалось самое сильное задымление.

Также в интернете появилось видео с моментом попадания БПЛА в дом.

Гладков уточнил информацию по атаке дрона на многоэтажку в Новой жизни в Белгороде
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Есть цыгане или нет?

23 октября в Челябинской области убили таксистку Елену Сарафанову. В преступлении обвиняют глухонемого цыганского подростка. Из-за случившегося появились слухи о прибытии цыган из Коркино в Курскую область, где якобы те находятся под защитой регионального УМВД. Однако эта информация оказалась фейковой — об этом заявили на официальном сайте курского ведомства.

Подобные новости пока не распространялись по Белгородской области, однако редакция Бел.Ру решила уточнить у регионального УМВД вопрос о миграции цыган в область. Но правоохранителям «о прибытии граждан цыганского этноса» на территорию Белгородской области не поступало.

Ситуацию для Бел.Ру прокомментировал глава цыганской общины в Белгородской области.

УМВД Белгородской области: сообщения о приезде в регион цыган из Коркино не поступали
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Жёлтый уровень опасности, но не из-за ВСУ

Жёлтый уровень погодной опасности объявили в Белгородской и Воронежской областях из-за возможного обледенения дорог. В Белгородской области предупреждение действует до девяти часов утра 6 ноября, а в Воронежской — до этого же времени 9 ноября.

Первый снегопад в Белгородской области произошёл ночью 3 ноября, но у утру снег уже растаял. Новые осадки выпали следующей ночью, которые до сих пор лежат на земле. Синоптики прогнозируют, что снег и гололёд сохранятся в регионе ещё несколько дней.

В системе Гидрометцентра есть четыре уровня опасности: зелёный указывает на нормальную погоду, жёлтый предупреждает о возможных опасностях, оранжевый сигнализирует о стихийных бедствиях, а красный — о катастрофических ситуациях с крупными разрушениями.

Белгородцев предупредили о жёлтом уровне опасности. На этот раз не обстрелы?
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