Пока БПЛА атакуют многоэтажку, в Белгороде вводят новый жёлтый уровень опасности

Первый снегопад в Белгородской области произошёл ночью 3 ноября, но у утру снег уже растаял. Новые осадки выпали следующей ночью, которые до сих пор лежат на земле. Синоптики прогнозируют, что снег и гололёд сохранятся в регионе ещё несколько дней.