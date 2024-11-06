Как себя чувствуют пострадавшие при атаке дрона на МКД белгородцы?

Днём 5 ноября украинский дрон влетел в многоквартирный дом по улице Каштановая в Новой жизни Белгорода. Ранения диагностировали у двух мирных жителей, один из которых получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. С травмами его госпитализировали в горбольницу №2. В настоящее время его состояние оценивают как средней степени тяжести.