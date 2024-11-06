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Posted 6 ноября, 06:46

Published 6 ноября, 06:46

Modified 6 ноября, 06:48

Updated 6 ноября, 06:48

Стало известно самочувствие пострадавших при атаке дрона на МКД белгородцев

Как себя чувствуют пострадавшие при атаке дрона на МКД белгородцы?

6 ноября 2024, 06:46
Фото: Изображение Midjourney.

Стало известно самочувствие пострадавших при атаке дрона на МКД белгородцев

Сюжет
Обстрел
Гладков уточнил в своих социальных сетях, как себя чувствуют пострадавшие при атаке дрона МКД белгородцы. Один из них всё ещё находится в больнице, а другого отпустили на амбулаторное лечение.

Днём 5 ноября украинский дрон влетел в многоквартирный дом по улице Каштановая в Новой жизни Белгорода. Ранения диагностировали у двух мирных жителей, один из которых получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. С травмами его госпитализировали в горбольницу №2. В настоящее время его состояние оценивают как средней степени тяжести.

Ещё один мужчина отравился продуктами горения: в медучреждении ему оказали необходимую помощь, а затем отправили на амбулаторное лечение.

Всего при вчерашней атаке пострадали 40 квартир в трёх МКД, 24 автомобиля и объект торговли.

Гладков уточнил информацию по атаке дрона на многоэтажку в Новой жизни в Белгороде
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#Александра Склярова#Белгородская область#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Атака ВСУ#БПЛА
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