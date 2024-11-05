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Posted 5 ноября, 16:23

Published 5 ноября, 16:23

Modified 5 ноября, 16:26

Updated 5 ноября, 16:26

Журналисты побывали на месте взрыва дрона в МКД в Белгороде

Хватит проветривать: дрон врезался в МКД в Белгороде. Как это было?

5 ноября 2024, 16:23
Фото: Алёна Мальцева. bel.ru.

Журналисты побывали на месте взрыва дрона в МКД в Белгороде

Сюжет
Эксклюзив
Днём 5 ноября беспилотник врезался в жилой дом в микрорайоне Новая жизнь в Белгороде. Из-за атаки пострадало два человека. На месте квартиры, куда ударил дрон, дыра, в нескольких квартирах пожар. Переночевать у белгородцев сегодня дома не получится. Что произошло, читайте в репортаже Бел.Ру.

В первый день рабочей недели, 5 ноября, беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Каштановой в Белгороде. По последним данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадало два человека. Один мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног, а второй — отравился дымом. Кроме того, в трёх МКД повреждены фасады и остекление в десяти квартирах. Также осколками посечены семь автомобилей. Корреспондентка Бел.Ру побывала на месте происшествия.

Беспилотник врезался между седьмым и восьмым подъездом дома. С обеих сторон дома в повреждённые квартиры забирались пожарные. Во дворе и с внешней стороны дома собирались зеваки и владельцы квартир, которые тревожно дозванивались до родственников и знакомых или отвечали на их же звонки.

Близко к дому не подпускают — пока не отработали взрывотехники, поясняют сотрудники теробороны и полицейские. К ним постоянно подходят жители и спрашивают, можно ли пройти, то за питомцем, оставшимся в повреждённой квартире, то за близкими, которые были дома в момент прилёта.

Один из таких мужчин долго требовал от силовиков пройти, он говорил, что в квартире недалеко от эпицентра атаки остались его маленькие дети и жена. За сигнальную ленту его не пустили. Но спустя время боец теробороны вышел на руках с ребёнком, младший сын находился в руках другого мужчины, а их мать шла с вещами за ним. Семья воссоединилась и скрылась в неизвестном направлении. Судя по количеству вещей, вернутся в родное «гнездо» они не скоро.

Фото: Алёна Мальцева. bel.ru

Недалеко от этого места стоит карета медицины катастроф. К медикам обратился спасатель — из его носа текла кровь, а врачи пытались её остановить. Всё обмундирование пожарного было брошено на землю. Немного времени спустя МЧСник надел форму и, держа кусок марли у носа, вернулся к местам возгорания.

Чуть дальше стоит мужчина лет за 40, который отвечает на звонок. В трубку он кричит: «Петрович, мне вот сейчас не до этого!» Что именно предлагал или куда звал Петрович — неизвестно.

К многоквартирному дому подъехал мэр Белгорода Валентин Демидов. Он объяснил собравшимся порядок обращения и регистрации повреждений и исчез.

Пожарные продолжают ликвидировать огонь — пламя распространилось на три квартиры. В остальном доме немало выбитых стёкол. Напротив места удара, через весь двор П-образного здания, тоже много повреждённых окон. Периодически оттуда выглядывают жители. В первый подъезд людей пускали.

Ближе к четырём часам вечера к дому приехал мобильный ситуационный центр. После консультации там мужчина в разговоре со спутницей сказал, что силовикам необходимо передать одну важную просьбу:

«Может, хватит проветривать квартиру? Хай закроют дверь на балкон».
Фото: Алёна Мальцева. bel.ru

Вокруг повреждённого здания много железных осколков и кусков облицовочной плитки. Когда подходишь к ним ближе — окружающие сразу кричат о том, что их лучше не трогать, могут быть детонирующие части беспилотника. «Девушка, смотрите под ноги, ходите аккуратнее, а лучше вообще уйдите оттуда», — кричит мне незнакомка. Просьбу её я выполнить не смогла — для репортажа надо подойти ближе.

По данным Telegram-канала Mash, МКД атаковали испанским беспилотником Columba. Впервые его применили ВСУ в Смоленской области год назад, утверждает RG.RU.

Небольшой дрон в ширину два метра, а весит всего 10 килограмм, но при этом он способен пробить железобетонную плиту толщиной до 50 сантиметров, а пролететь 270 километров со скоростью до 140 км/ч.

Улицу Каштановая, где был прилёт, перекрыли. Восемь автобусных маршрутов — № 30, 51, 52, 53, 54, 57, 58 и 147, ходят только до остановки «Улица Ботаническая». Ограничения будут действовать до устранения последствия атаки дрона.

Фото: Алёна Мальцева. bel.ru
Стало известно, каким дроном ВСУ атаковали многоэтажку в Новой жизни в Белгороде
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