Хватит проветривать: дрон врезался в МКД в Белгороде. Как это было?

Один из таких мужчин долго требовал от силовиков пройти, он говорил, что в квартире недалеко от эпицентра атаки остались его маленькие дети и жена. За сигнальную ленту его не пустили. Но спустя время боец теробороны вышел на руках с ребёнком, младший сын находился в руках другого мужчины, а их мать шла с вещами за ним. Семья воссоединилась и скрылась в неизвестном направлении. Судя по количеству вещей, вернутся в родное «гнездо» они не скоро.