Снова погибший и ночной обстрел: выходной в Белгородской области прошёл неспокойно

Posted 11 ноября, 06:37
Published 11 ноября, 06:37
Modified 11 ноября, 06:39
Updated 11 ноября, 06:39
Вчера, 10 ноября, ВСУ дважды за утро атаковали один и тот же многоквартирный дом в Шебекино. В первый раз никто не пострадал: мужчина, в окно жилья которого случился прилёт, в это время брился в ванной. Сразу после атаки к нему поднялся отец, проживающий в доме, и тогда ВСУ ударили во второй раз. Пожилой мужчина оказался под завалами дома, его не успели спасти и тот скончался.
Всего по Шебекинскому округу ударили 15 раз, но все разрушения оказались только в Шебекино. Город также подвергся ночному обстрелу — повреждены три частных дома и одно авто.
По Краснояружскому району ВСУ выпустили 12 боеприпасов и три беспилотника, из-за чего пострадали четыре частных дома. Раненых среди мирных жителей нет.
В Белгородском районе зафиксировали 18 атак, в Борисовском районе — восемь, в Волоконовском районе — десять и в Грайворонском округе — две атаки. В этих населённых пунктах обошлось без последствий.