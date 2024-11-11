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Posted 11 ноября, 06:37

Published 11 ноября, 06:37

Modified 11 ноября, 06:39

Updated 11 ноября, 06:39

Город Шебекино подвергся ночному обстрелу, есть разрушения

Снова погибший и ночной обстрел: выходной в Белгородской области прошёл неспокойно

11 ноября 2024, 06:37
Фото: Изображение Midjourney. Город Шебекино подвергся ночному обстрелу, есть разрушения

По Белгородской области за день выпустили 49 снарядов и 19 БПЛА

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Обстрел
За минувшие сутки под удар ВСУ попали шесть районов. В большинстве из них нет разрушений. Совсем без последствий не обошлось — в Шебекино погиб человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вчера, 10 ноября, ВСУ дважды за утро атаковали один и тот же многоквартирный дом в Шебекино. В первый раз никто не пострадал: мужчина, в окно жилья которого случился прилёт, в это время брился в ванной. Сразу после атаки к нему поднялся отец, проживающий в доме, и тогда ВСУ ударили во второй раз. Пожилой мужчина оказался под завалами дома, его не успели спасти и тот скончался.

Всего по Шебекинскому округу ударили 15 раз, но все разрушения оказались только в Шебекино. Город также подвергся ночному обстрелу — повреждены три частных дома и одно авто.

По Краснояружскому району ВСУ выпустили 12 боеприпасов и три беспилотника, из-за чего пострадали четыре частных дома. Раненых среди мирных жителей нет.

В Белгородском районе зафиксировали 18 атак, в Борисовском районе — восемь, в Волоконовском районе — десять и в Грайворонском округе — две атаки. В этих населённых пунктах обошлось без последствий.

Белгородец скончался под завалами атакованного ВСУ многоквартирного дома
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