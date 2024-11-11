Снова погибший и ночной обстрел: выходной в Белгородской области прошёл неспокойно

Вчера, 10 ноября, ВСУ дважды за утро атаковали один и тот же многоквартирный дом в Шебекино. В первый раз никто не пострадал: мужчина, в окно жилья которого случился прилёт, в это время брился в ванной. Сразу после атаки к нему поднялся отец, проживающий в доме, и тогда ВСУ ударили во второй раз. Пожилой мужчина оказался под завалами дома, его не успели спасти и тот скончался.