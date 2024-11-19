В Кремле разъяснили, почему СВО заняла столько времени

Posted 19 ноября, 12:49
Published 19 ноября, 12:49
Modified 19 ноября, 12:56
Updated 19 ноября, 12:56
В ходе встречи с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков снова ответил на волнующий многих вопрос: когда закончится специальная военная операция?
По его словам, СВО будет продолжаться до тех пор, пока не достигнет всех поставленных Россией целей. При этом проследить за успехом российских военнослужащих в зоне СВО можно через ежедневную сводку Минобороны РФ.
В то же время представитель Кремля ответил в эфире индийского информационного агентства ANI, почему СВО заняла больше времени. По словам Пескова, операция начиналась против киевского режима, а продолжается в виде конфликта с участием стран НАТО.
Ранее об окончании СВО также высказывались различные политики и эксперты.
Отметим, что ранее сообщалось, что Украине разрешили бить дальнобойными ракетами вглубь РФ. Мы уже писали о зоне поражения каждого боеприпаса, а минувшей ночью несколько ракет уже сбили над территорией Брянской области.