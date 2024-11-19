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Posted 19 ноября, 12:49

Published 19 ноября, 12:49

Modified 19 ноября, 12:56

Updated 19 ноября, 12:56

Дмитрий Песков ответил на вопросы об СВО

В Кремле разъяснили, почему СВО заняла столько времени

19 ноября 2024, 12:49
Фото: 1MI. Дмитрий Песков ответил на вопросы об СВО

Песков в очередной раз ответил, когда россиянам ожидать окончания СВО

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СВО
Дмитрий Песков снова ответил на вопрос журналистов о том, когда планируется окончание СВО на Украине. Его ответ сообщили журналисты УтроNews.

В ходе встречи с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков снова ответил на волнующий многих вопрос: когда закончится специальная военная операция?

По его словам, СВО будет продолжаться до тех пор, пока не достигнет всех поставленных Россией целей. При этом проследить за успехом российских военнослужащих в зоне СВО можно через ежедневную сводку Минобороны РФ.

В то же время представитель Кремля ответил в эфире индийского информационного агентства ANI, почему СВО заняла больше времени. По словам Пескова, операция начиналась против киевского режима, а продолжается в виде конфликта с участием стран НАТО.

Ранее об окончании СВО также высказывались различные политики и эксперты.

Отметим, что ранее сообщалось, что Украине разрешили бить дальнобойными ракетами вглубь РФ. Мы уже писали о зоне поражения каждого боеприпаса, а минувшей ночью несколько ракет уже сбили над территорией Брянской области.

Что говорят политики и военные эксперты о том, когда закончится СВО? Новые прогнозы
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#Александра Склярова#Россия#Дмитрий Песков#СВО
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