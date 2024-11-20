«Ругались плохими словами»: Гладков — о поездках белгородцев в закрытые сёла

Posted 20 ноября, 13:33
Published 20 ноября, 13:33
Modified 20 ноября, 13:35
Updated 20 ноября, 13:35
На пресс-конференции 20 ноября прозвучал вопрос от федерального ИА «Регнум» о том, почему некоторые белгородцы всё ещё продолжают поездки в закрытые сёла. Полный список таких населённых пунктов Бел.Ру публиковало ранее.
Сам запрет на поездки появился после трагедии, произошедшей в приграничной Журавлёвке ещё в 2022 году. Тогда супруги отказались покинуть населённый пункт и остались сажать помидоры. В результате атаки ВСУ женщину убило.
Именно на примере этой семьи власти начали убеждать жителей некоторых населённых пунктов, что оставаться там опасно — даже если придётся оставить дом, построенный собственными руками.
При этом иногда, когда с людьми разговаривали, в ответ получали агрессию: «Люди ругались плохими словами», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.
По мнению главы региона, должна быть жёсткая позиция со стороны власти. Поэтому теперь белгородцам, въехавшим на территорию закрытого населённого пункта, не помогают выплатами при ранениях. Не помогут и с восстановлением транспорта.
Вопрос не в деньгах, а в человеческой жизни. Не знаю других способов, как остановить людей.
Вячеслав Гладков
Губернатор напомнил также ситуацию в грайворонской Козинке. Когда в горокруге было особенно неспокойно, поступали звонки от детей, чьи родители оставались на опасной территории. В итоге за человеком приходилось отправлять бойцов самообороны, но и они подвержены большому риску.
Оставаясь на месте, ты создаёшь угрозу для жизни других людей: спасателей, самообороны, администрации, военных, росгвардейцев.
Вячеслав Гладков
По словам губернатора, именно поэтому иногда с людьми приходится разговаривать в жёсткой форме.