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Posted 20 ноября, 13:33

Published 20 ноября, 13:33

Modified 20 ноября, 13:35

Updated 20 ноября, 13:35

Белгородцы иногда получают ранения в закрытых населённых пунктах

«Ругались плохими словами»: Гладков — о поездках белгородцев в закрытые сёла

20 ноября 2024, 13:33
Фото: 1MI. Белгородцы иногда получают ранения в закрытых населённых пунктах

Гладков ответил, почему не платят раненным в закрытых сёлах белгородцам

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Новости Белгорода
Некоторые белгородцы продолжают ездить в закрытые населённых пункты — туда, где существует постоянная угроза попасть под обстрел или атаку БПЛА. При этом пострадавшим в таких сёлах выплаты не положены. Почему? Ответил губернатор Вячеслав Гладков.

На пресс-конференции 20 ноября прозвучал вопрос от федерального ИА «Регнум» о том, почему некоторые белгородцы всё ещё продолжают поездки в закрытые сёла. Полный список таких населённых пунктов Бел.Ру публиковало ранее.

Сам запрет на поездки появился после трагедии, произошедшей в приграничной Журавлёвке ещё в 2022 году. Тогда супруги отказались покинуть населённый пункт и остались сажать помидоры. В результате атаки ВСУ женщину убило.

Именно на примере этой семьи власти начали убеждать жителей некоторых населённых пунктов, что оставаться там опасно — даже если придётся оставить дом, построенный собственными руками.

При этом иногда, когда с людьми разговаривали, в ответ получали агрессию: «Люди ругались плохими словами», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

По мнению главы региона, должна быть жёсткая позиция со стороны власти. Поэтому теперь белгородцам, въехавшим на территорию закрытого населённого пункта, не помогают выплатами при ранениях. Не помогут и с восстановлением транспорта.

Вопрос не в деньгах, а в человеческой жизни. Не знаю других способов, как остановить людей.
Вячеслав Гладков

Губернатор напомнил также ситуацию в грайворонской Козинке. Когда в горокруге было особенно неспокойно, поступали звонки от детей, чьи родители оставались на опасной территории. В итоге за человеком приходилось отправлять бойцов самообороны, но и они подвержены большому риску.

Оставаясь на месте, ты создаёшь угрозу для жизни других людей: спасателей, самообороны, администрации, военных, росгвардейцев.
Вячеслав Гладков

По словам губернатора, именно поэтому иногда с людьми приходится разговаривать в жёсткой форме.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Пострадавшие#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Атака ВСУ
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