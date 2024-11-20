«Ругались плохими словами»: Гладков — о поездках белгородцев в закрытые сёла

Губернатор напомнил также ситуацию в грайворонской Козинке. Когда в горокруге было особенно неспокойно, поступали звонки от детей, чьи родители оставались на опасной территории. В итоге за человеком приходилось отправлять бойцов самообороны, но и они подвержены большому риску.