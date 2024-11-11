«Никто не охраняет?» Как так вышло, что белгородцы попали на закрытую территорию

Posted 11 ноября, 07:43
Published 11 ноября, 07:43
Modified 11 ноября, 07:43
Updated 11 ноября, 07:43
Белгородцы не понимают, как люди могут беспрепятственно проехать на закрытые территории.
Напомним, недавно двое мужчин попали в село Старый Хутор Валуйского округа. Их автомобиль наехал на взрывное устройство. Один человек пострадал, но от госпитализации отказался.
Позже при аналогичных обстоятельствах в этом же населённом пункте пострадала семейная пара. Мужчина погиб. Власти решили, что не будут выплачивать его семье компенсацию.
«Их [сёла] что, никто не охраняет? Как же обещания, что будут охранять имущество граждан? Кто за это отвечает и почему так происходит? Если обычный человек проехал, что мешает это сделать ВСУ и диверсантам?» — волнуются местные.
Региональный оперштаб объяснил, что въезд в закрытые населённые пункты контролируется: там выставлены блокпосты с сотрудниками МВД, военными и пограничниками. Но некоторым жителям всё-таки удаётся проехать в опасную зону, игнорируя или не осознавая масштаба рисков.
«Следственные органы работают по каждому такому случаю. Оставленное жителями имущество охраняется представителями Министерства обороны РФ. Любые сообщения о кражах оперативно фиксируются и передаются для проверки в военную полицию».
оперативный штаб