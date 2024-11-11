«Никто не охраняет?» Как так вышло, что белгородцы попали на закрытую территорию

В оперштабе прокомментировали историю о гибели белгородца в закрытом селе

В опасном белгородском приграничье продолжают закрывать сёла. Туда ограничивают въезд для мирных жителей, чтобы они не подвергали свою жизнь опасности. Но недавно случилось сразу два происшествия, когда те смогли заехать в закрытый Старый Хутор: один погиб, пострадало двое. Как это допустили?