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Posted 11 ноября, 07:43

Published 11 ноября, 07:43

Modified 11 ноября, 07:43

Updated 11 ноября, 07:43

Мирный житель погиб в закрытом селе в белгородском приграничье

«Никто не охраняет?» Как так вышло, что белгородцы попали на закрытую территорию

11 ноября 2024, 07:43
Фото: 1MI. Мирный житель погиб в закрытом селе в белгородском приграничье

В оперштабе прокомментировали историю о гибели белгородца в закрытом селе

В опасном белгородском приграничье продолжают закрывать сёла. Туда ограничивают въезд для мирных жителей, чтобы они не подвергали свою жизнь опасности. Но недавно случилось сразу два происшествия, когда те смогли заехать в закрытый Старый Хутор: один погиб, пострадало двое. Как это допустили?

Белгородцы не понимают, как люди могут беспрепятственно проехать на закрытые территории.

Напомним, недавно двое мужчин попали в село Старый Хутор Валуйского округа. Их автомобиль наехал на взрывное устройство. Один человек пострадал, но от госпитализации отказался.

Позже при аналогичных обстоятельствах в этом же населённом пункте пострадала семейная пара. Мужчина погиб. Власти решили, что не будут выплачивать его семье компенсацию.

«Их [сёла] что, никто не охраняет? Как же обещания, что будут охранять имущество граждан? Кто за это отвечает и почему так происходит? Если обычный человек проехал, что мешает это сделать ВСУ и диверсантам?» — волнуются местные.

Региональный оперштаб объяснил, что въезд в закрытые населённые пункты контролируется: там выставлены блокпосты с сотрудниками МВД, военными и пограничниками. Но некоторым жителям всё-таки удаётся проехать в опасную зону, игнорируя или не осознавая масштаба рисков.

«Следственные органы работают по каждому такому случаю. Оставленное жителями имущество охраняется представителями Министерства обороны РФ. Любые сообщения о кражах оперативно фиксируются и передаются для проверки в военную полицию».
оперативный штаб
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