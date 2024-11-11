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Пропускной режим

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«Никто не охраняет?» Как так вышло, что белгородцы попали на закрытую территорию
11 ноября, 07:43
«Мы обязаны»: Гладков — о пропускном режиме для родителей в школах Белгорода
4 сентября, 11:20
Въезд в Курчатовский район, где расположена Курская АЭС, ограничат
28 августа, 14:50
2023
Компания из Белгорода охраняет школы и детсады в Запорожской области за 36,9 млн руб
4 октября 2023, 15:18
Родителям дошкольников в Белгороде запретили заходить в детский сад
4 октября 2023, 11:30
В белгородских школах нашли нарушения по обеспечению безопасности детей
25 сентября 2023, 08:19

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