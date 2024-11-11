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Posted 11 ноября, 18:51

Published 11 ноября, 18:51

Modified 11 ноября, 18:54

Updated 11 ноября, 18:54

Белгородец подорвался на взрывном устройстве в закрытом населённом пункте

Белгородец подорвался на взрывном устройстве в закрытом населённом пункте

11 ноября 2024, 18:51
Фото: 1MI.
ЧП произошло в Грайворонском округе, в селе Дроновка, которое закрыли по решению оперштаба в августе 2024 года. Из-за этого пострадавшему не положена выплата.

Мужчина подорвался на взрывном устройстве в селе Дроновка Грайворонского округа Белгородской области. По решению оперативного штаба, населённый пункт закрыли с 28 августа 2024 года.

Раненого доставили в Грайворонскую ЦРБ на попутных машинах. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и осколочные ранения мягких тканей лица. После помощи докторов он будет проходить лечение амбулаторно.

Из-за того, что населённый пункт закрыт, то компенсацию за ранение пострадавший не получит.

«Это решение мы приняли давно, и данный случай — не первый. Все остальные выплаты и компенсации мирным жителям, пострадавшим от обстрелов ВСУ в открытых населённых пунктах, продолжают действовать в полной мере», — уточнил Вячеслав Гладков.
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