Белгородец подорвался на взрывном устройстве в закрытом населённом пункте

Posted 11 ноября, 18:51
Published 11 ноября, 18:51
Modified 11 ноября, 18:54
Updated 11 ноября, 18:54
Мужчина подорвался на взрывном устройстве в селе Дроновка Грайворонского округа Белгородской области. По решению оперативного штаба, населённый пункт закрыли с 28 августа 2024 года.
Раненого доставили в Грайворонскую ЦРБ на попутных машинах. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и осколочные ранения мягких тканей лица. После помощи докторов он будет проходить лечение амбулаторно.
Из-за того, что населённый пункт закрыт, то компенсацию за ранение пострадавший не получит.
«Это решение мы приняли давно, и данный случай — не первый. Все остальные выплаты и компенсации мирным жителям, пострадавшим от обстрелов ВСУ в открытых населённых пунктах, продолжают действовать в полной мере», — уточнил Вячеслав Гладков.