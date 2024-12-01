Белгородец обвинил «Европу» в обмане при продаже сельди

Большая рыба считается более вкусной и полезной, поэтому и сортируется и маркируется в зависимости от веса или размера, но и стоит при этом по-разному. Для сельди цифры на упаковке — минимальный вес одной тушки. Если стоят цифры 500+, то каждая рыба в ведре должна весить 500 или чуть больше грамм.