Белгородец обвинил «Европу» в обмане при продаже сельди

Posted 1 декабря, 09:39
Published 1 декабря, 09:39
Modified 1 декабря, 09:41
Updated 1 декабря, 09:41
Белгородец посетил магазин «Европа» на улице 60 лет Октября 29 ноября. По его словам, на витрине лежали «роскошные образцы +500 по нескромной цене». Но при покупке рыбы что-то пошло не так.
«Обратил внимание продавца Галины, что она достаёт рыбу из маленького жёлтого ведёрка, не соответствующего классу рыбы. Был получен ответ, что стекло не витрине изогнуто и увеличивает, а за размер ведра она не отвечает».
На ценниках после покупке был указан вес купленных рыб — 360 и 370 грамм. После этого мужчина обратился к директору.
«Она меня убеждала, что всё правильно, что это виноват поставщик, которому она выставит претензию за мелкую рыбу».
На требование показать этикетку, продолжает рассказ покупатель, показали крышку с этикеткой +500. При этом на боковой этикетке было напечатано +400.
После этого директор ушла в подсобку, а продавец отказала пересчитать купленную рыбу по правильной цене. По требованию мужчины Галина нашла в холодильнике большое ведро с сельдью +500.
«Пришлось мне, пенсионеру, покупать дорогущую сельдь, но хоть правильного размера и качества. Ни директор, ни продавец не извинились за свои действия. А у прилавка стояла очередь, в основном, пенсионеров, которым по-прежнему продавали дешёвую сельдь по высокой стоимости», — утверждает белгородец.
Позже читатель Бел.Ру прислал ответ «Европы» на его претензию. Там рассказали свою версию событий.
Представители торговой сети пишут, что покупатель обратился к директору с просьбой проверить, правильно ли ему взвесили рыбу.
«Действительно, на ведре была маркировка +500, но, видимо, в ведре попалась рыба не в соответствии с указанным размером. Продавца попросили перевесить товар и проверить, правильно ли он промаркирован. Покупателю поменяли товар на тот, который указал сам покупатель».
Также в «Европе» заявили, что с продавцом и менеджером провели дополнительный инструктаж по категориям товара.
Отметим, что на сайте торговой сети 1 декабря можно заказать доставкой в Белгороде сельдь категории 300+. Но и цена на неё — 300 рублей за килограмм, а не 430, как указано в чеке белгородца на категорию 500+.
При этом покупатель утверждает, что ответ от сети не совсем соответствует действительности.
Во-первых, он не обращался с просьбой проверить правильность взвешивания. Во-вторых, на ведре, по словам мужчины, была маркировка +400.
«Директор после того, как увидела этикетку, всё время причитала: „Галя, зачем же ты продаёшь +400 как +500?“», — цитирует белгородец.
Он также отметил, что извинений в ответе за «ошибку» не последовало, как и при личном общении.
Большая рыба считается более вкусной и полезной, поэтому и сортируется и маркируется в зависимости от веса или размера, но и стоит при этом по-разному. Для сельди цифры на упаковке — минимальный вес одной тушки. Если стоят цифры 500+, то каждая рыба в ведре должна весить 500 или чуть больше грамм.