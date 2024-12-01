Странное развлечение: белгородцы бросали из окна 9-го этажа горящую бумагу

Posted 1 декабря, 13:26
Published 1 декабря, 13:26
Modified 1 декабря, 13:28
Updated 1 декабря, 13:28
Днём 1 декабря белгородцы заметили, как в доме №48 по улице Есенина из окна на одном из верхних этажей вылетала горящая бумага. Процесс запечатлели на видео и прислали в нашу редакцию с надеждой, что ответственные органы обратят внимание на это безобразие.
Таких странных «запусков» было сразу несколько. К счастью, обошлось без последствий — не загорелось ничего на нижних этажах и до падения остатков на землю огонь уже затухал.
Если это были дети или подростки, родителям придётся серьёзно с ними поговорить. Если же это были взрослые, то придётся вмешаться полиции.
Подростки в Белгороде периодически «проявляют» себя. Так, один на уходящей неделе разбил автомат с игрушками, чтобы удивить девушку. А ещё двое занимались воровством из автомобилей.