Странное развлечение: белгородцы бросали из окна 9-го этажа горящую бумагу

Днём 1 декабря белгородцы заметили, как в доме №48 по улице Есенина из окна на одном из верхних этажей вылетала горящая бумага. Процесс запечатлели на видео и прислали в нашу редакцию с надеждой, что ответственные органы обратят внимание на это безобразие.