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Posted 1 декабря, 13:26

Published 1 декабря, 13:26

Modified 1 декабря, 13:28

Updated 1 декабря, 13:28

В Белгороде неизвестные бросали из окна многоэтажки горящую бумагу

Странное развлечение: белгородцы бросали из окна 9-го этажа горящую бумагу

1 декабря 2024, 13:26
Фото: Изображение Midjourney.

В Белгороде неизвестные бросали из окна многоэтажки горящую бумагу

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Новости Белгорода
Видео с места поделились читатели Бел.Ру. По их словам, этим занимались несовершеннолетние.

Днём 1 декабря белгородцы заметили, как в доме №48 по улице Есенина из окна на одном из верхних этажей вылетала горящая бумага. Процесс запечатлели на видео и прислали в нашу редакцию с надеждой, что ответственные органы обратят внимание на это безобразие.

Таких странных «запусков» было сразу несколько. К счастью, обошлось без последствий — не загорелось ничего на нижних этажах и до падения остатков на землю огонь уже затухал.

Если это были дети или подростки, родителям придётся серьёзно с ними поговорить. Если же это были взрослые, то придётся вмешаться полиции.

Подростки в Белгороде периодически «проявляют» себя. Так, один на уходящей неделе разбил автомат с игрушками, чтобы удивить девушку. А ещё двое занимались воровством из автомобилей.

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#Евгений Грицков#Видео#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Улица есенина#Горящая бумага
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