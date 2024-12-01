У зимы в Белгородской области туманные перспективы

Posted 1 декабря, 13:08
Published 1 декабря, 13:08
Modified 1 декабря, 13:10
Updated 1 декабря, 13:10
2 декабря в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается, однако местами может быть туман, гололёд и на дорогах гололедица.
При ветре западной четверти до десяти метров в секунду, ночью столбики термометров опустятся до четырёх градусов мороза, а днём на одно большое деление перешагнут нулевую отметку.
В Белгороде в понедельник будет облачно, без осадков. Ночью температура не опустится ниже -2 градусов, но и днём плюсовой температуры ждать не стоит.
В Старом Осколе к обеду может ненадолго выглянуть солнце, но в целом прогноз такой же — от 0 до 2 градусов мороза.
А вот в Новом Осколе и в Валуйках небольшой плюс всё же будет — при повышенной влажности. Но ни снега, ни дождя синоптики не обещают.