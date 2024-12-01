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Posted 1 декабря, 13:08

Published 1 декабря, 13:08

Modified 1 декабря, 13:10

Updated 1 декабря, 13:10

Первая зимняя неделя в Белгороде начнётся туманом и гололедицей

У зимы в Белгородской области туманные перспективы

1 декабря 2024, 13:08
Фото: Изображение Midjourney.

Первая зимняя неделя в Белгороде начнётся туманом и гололедицей

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Новости Белгорода
При этом существенных осадков не ожидается, сообщили в МЧС и в Гидрометцентре.

2 декабря в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается, однако местами может быть туман, гололёд и на дорогах гололедица.

При ветре западной четверти до десяти метров в секунду, ночью столбики термометров опустятся до четырёх градусов мороза, а днём на одно большое деление перешагнут нулевую отметку.

В Белгороде в понедельник будет облачно, без осадков. Ночью температура не опустится ниже -2 градусов, но и днём плюсовой температуры ждать не стоит.

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В Старом Осколе к обеду может ненадолго выглянуть солнце, но в целом прогноз такой же — от 0 до 2 градусов мороза.

А вот в Новом Осколе и в Валуйках небольшой плюс всё же будет — при повышенной влажности. Но ни снега, ни дождя синоптики не обещают.

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#Евгений Грицков#Новости Белгорода#Белгород#Первая неделя зимы
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