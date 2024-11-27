Украинская ДРГ пыталась проникнуть в белгородское село на БТР?

Posted 27 ноября, 09:01
Published 27 ноября, 09:01
Modified 27 ноября, 09:01
Updated 27 ноября, 09:01
По неофициальным данным, украинская ДРГ пыталась прорваться в Белгородскую область на американском БТР. Однако выполнить задуманное не вышло: ВС РФ атаковали противника FPV-дроном.
Предполагается, что украинские военнослужащие планировали занять окраину белгородской Журавлёвки. Видеозапись якобы удара попала в соцсети.
Слухи о попытках прорыва ВСУ на территорию Белгородской области появляются почти каждый месяц. Например, об этом говорилось в августе, но губернатор тогда опроверг эту информацию. В то же время командир спецназа «Ахмат» утверждал, что ВСУ несколько раз за полтора месяца пытались зайти в регион, но у них ничего не вышло.
В начале ноября также появлялись подобные слухи, но их опровергал российский военкор и автор Telegram-канала «Старше Эдды».