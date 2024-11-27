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Posted 27 ноября, 09:01

Published 27 ноября, 09:01

Modified 27 ноября, 09:01

Updated 27 ноября, 09:01

В Сети сообщают о якобы новой попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область

Украинская ДРГ пыталась проникнуть в белгородское село на БТР?

27 ноября 2024, 09:01
Фото: Изображение Midjourney.

В Сети сообщают о якобы новой попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область

Сюжет
Приграничье
Telegram-канал SHOT пишет, что диверсионная группа якобы пыталась зайти на территорию Журавлёвки, чтобы занять там позиции. Однако сделать задуманное им помешали российские военнослужащие.

По неофициальным данным, украинская ДРГ пыталась прорваться в Белгородскую область на американском БТР. Однако выполнить задуманное не вышло: ВС РФ атаковали противника FPV-дроном.

Предполагается, что украинские военнослужащие планировали занять окраину белгородской Журавлёвки. Видеозапись якобы удара попала в соцсети.

Слухи о попытках прорыва ВСУ на территорию Белгородской области появляются почти каждый месяц. Например, об этом говорилось в августе, но губернатор тогда опроверг эту информацию. В то же время командир спецназа «Ахмат» утверждал, что ВСУ несколько раз за полтора месяца пытались зайти в регион, но у них ничего не вышло.

В начале ноября также появлялись подобные слухи, но их опровергал российский военкор и автор Telegram-канала «Старше Эдды».

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Прорыв#Приграничье#СВО#ДРГ
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