Украинская ДРГ пыталась проникнуть в белгородское село на БТР?

Слухи о попытках прорыва ВСУ на территорию Белгородской области появляются почти каждый месяц. Например, об этом говорилось в августе, но губернатор тогда опроверг эту информацию. В то же время командир спецназа «Ахмат» утверждал, что ВСУ несколько раз за полтора месяца пытались зайти в регион, но у них ничего не вышло.