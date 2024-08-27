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Гладков прокомментировал слухи о попытке прорыва ВСУ через границу

ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область? Что известно

27 августа 2024, 08:26
Фото: 1MI

Гладков прокомментировал слухи о попытке прорыва ВСУ через границу

Сегодня, 26 августа, в Сети появилась информация о том, что ВСУ пытаются прорваться через границу Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию.

В социальных сетях распространилась информация о том, что в Белгородскую область пытаются прорваться украинские военные. Публикации прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, ситуация на границе остаётся тяжёлой, однако она полностью под контролем российских военнослужащих. Именно такую информацию главе региона передали из Минобороны РФ.

«По данным Министерства обороны РФ, ситуация на границе остаётся сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — объяснил губернатор.

Напомним, что украинская ДРГ предпринимала уже множество попыток прорваться на территорию Белгородской области. Только вчера российские военные сообщили об атаке ВСУ в Краснояружском районе — удар успешно отразили.

Украинская ДРГ пыталась прорваться на ещё одном участке в приграничье
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Вячеслав Гладков#Прорыв#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Прорыв границы
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