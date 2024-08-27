ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область? Что известно

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В социальных сетях распространилась информация о том, что в Белгородскую область пытаются прорваться украинские военные. Публикации прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, ситуация на границе остаётся тяжёлой, однако она полностью под контролем российских военнослужащих. Именно такую информацию главе региона передали из Минобороны РФ.
«По данным Министерства обороны РФ, ситуация на границе остаётся сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — объяснил губернатор.
Напомним, что украинская ДРГ предпринимала уже множество попыток прорваться на территорию Белгородской области. Только вчера российские военные сообщили об атаке ВСУ в Краснояружском районе — удар успешно отразили.