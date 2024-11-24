Пока белгородцы удивляются сводке обстрелов, в приграничье испытывают защиту от БПЛА

Posted 24 ноября, 15:00
Published 24 ноября, 15:00
Modified 24 ноября, 15:00
Updated 24 ноября, 15:00
Белгородский оперштаб в сводке обстрелов и атак дронов ВСУ сообщил, что накануне последствия выявили только в одном районе — в Белгородском. Там повреждён частный дом.
В остальных трёх муниципалитетах — Борисовском и Краснояружском районах, Грайворонском округе — последствий не выявили. Всего по приграничному региону за сутки ВСУ выпустили 17 боеприпасов и пять БПЛА.
Это уже второй раз за неделю, когда оперштаб сообщает о минимальном количестве последствий. Такое уже было в сводке за 21 ноября. Тогда разрушений не выявили вовсе.
В Шебекино решили прислушаться к местным жителям и опробовать новое средство защиты от дронов. Первый многоквартирный дом в городе обтянули специальной сеткой. Предполагается, что она может защитить от атак дронов.
Сделана сетка из подходящего для этих целей материала. Один из подрядчиков пообещал, что затянет такими сетками 10 домов. Будут ли использовать то же средство защиты для частных домов, а не только для многоквартирных, неизвестно.
Впрочем, некоторые относятся к этой идее скептически. Среди них — губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Жители Белгорода заметили, что доступ на смотровую площадку в районе памятника князю Владимиру по вечерам ограничен. Хотя ранее такого, по словам горожан, не наблюдалось.
Мэр Валентин Демидов подтвердил, что вход на площадку по ночам теперь перекрывают. Делают это в целях безопасности.
Однако белгородец, задавший вопрос, добавил, что был рядом с площадкой в 20:20 — и там уже было закрыто. Впрочем, некоторых других прохожих ограничения всё равно не пугают.