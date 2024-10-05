bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября, 09:10

Published 5 октября, 09:10

Modified 5 октября, 09:12

Updated 5 октября, 09:12

В Белгороде продолжают ремонтировать надземку в районе памятника князю Владимиру

Когда в Белгороде откроют надземный переход в районе памятника князю Владимиру?

5 октября 2024, 09:10
Фото: страница мэра Белгорода Валентина Демидова в соцсети
В Белгороде продолжают ремонтировать надземку в районе памятника князю Владимиру

В Белгороде продолжают ремонтировать надземный переход на проспекте Ватутина

Сюжет
Новости Белгорода
Работы продолжаются, на них выделено 7,6 млн рублей. В планах — отремонтировать лестницы, ограждения. Уже выполнено 70% работ, заверили в мэрии.

В Белгороде ремонтируют надземный переход в районе памятника князю Владимиру. Ранее на работы выделили свыше 7,6 млн рублей.

Пока переход ремонтируют, проход для пешеходов закрыт. Откроют его после завершения работ — в конце октября.

Уже выполнено 70% работ от запланированных. Осталось отремонтировать в том числе лестницы, ограждения.

Это первый ремонт перехода с момента его строительства, напомнили в мэрии. В городской администрации ранее также заявили, что во время армировки придётся ограничить движение автомобилей под переходом.

Белгородцы в свою очередь просили сделать временный переход на время ремонта надземки на проспекте Ватутина, чтобы пешеходам не пришлось делать крюк. Однако в мэрии ответили, что делать этого не будут.

В Белгороде продолжают ремонтировать надземку в районе памятника князю ВладимируВ Белгороде продолжают ремонтировать надземку в районе памятника князю Владимиру
В Белгороде продолжают ремонтировать надземку в районе памятника князю ВладимируВ Белгороде продолжают ремонтировать надземку в районе памятника князю Владимиру
В Белгороде продолжают ремонтировать надземку в районе памятника князю ВладимируВ Белгороде продолжают ремонтировать надземку в районе памятника князю Владимиру
В Белгороде продолжают ремонтировать надземку в районе памятника князю ВладимируВ Белгороде продолжают ремонтировать надземку в районе памятника князю Владимиру
В Белгороде продолжают ремонтировать надземку в районе памятника князю ВладимируВ Белгороде продолжают ремонтировать надземку в районе памятника князю Владимиру
В Белгороде продолжают ремонтировать надземку в районе памятника князю Владимиру. Фото: страница мэра Белгорода Валентина Демидова в соцсети
Надземный переход у памятника князю Владимиру в Белгороде впервые отремонтируют
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде назвали сроки открытия обновлённого перехода у памятника князю ВладимируНа ремонт надземного перехода на Ватутина в Белгороде направят ещё 7,7 млн рублейПеремены на проспекте Ватутина в Белгороде затронут не только дорогу
#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Ремонт#Новости Белгорода#Надземный переход#Белгород
Подпишитесь