Когда в Белгороде откроют надземный переход в районе памятника князю Владимиру?

Posted 5 октября, 09:10
Published 5 октября, 09:10
Modified 5 октября, 09:12
Updated 5 октября, 09:12
В Белгороде ремонтируют надземный переход в районе памятника князю Владимиру. Ранее на работы выделили свыше 7,6 млн рублей.
Пока переход ремонтируют, проход для пешеходов закрыт. Откроют его после завершения работ — в конце октября.
Уже выполнено 70% работ от запланированных. Осталось отремонтировать в том числе лестницы, ограждения.
Это первый ремонт перехода с момента его строительства, напомнили в мэрии. В городской администрации ранее также заявили, что во время армировки придётся ограничить движение автомобилей под переходом.
Белгородцы в свою очередь просили сделать временный переход на время ремонта надземки на проспекте Ватутина, чтобы пешеходам не пришлось делать крюк. Однако в мэрии ответили, что делать этого не будут.