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Posted 24 ноября, 08:32

Published 24 ноября, 08:32

Modified 24 ноября, 08:32

Updated 24 ноября, 08:32

По Белгородской области за день выпустили 17 боеприпасов

Последствия минимальные: белгородцев снова удивила сводка обстрелов региона

24 ноября 2024, 08:32
Фото: bel.ru. По Белгородской области за день выпустили 17 боеприпасов

По Белгородской области за день выпустили 17 боеприпасов и пять БПЛА

Сюжет
Обстрел
Под удар попали четыре приграничных района. Однако последствий в этот раз оказалось не так много.

В Белгородской области 23 ноября атакам ВСУ подверглись четыре района. Всего по приграничному региону выпущено 17 боеприпасов и пять беспилотников: с одного из них сбросили взрывное устройство.

Однако последствия атак выявили только в одном муниципалитете. В Белгородском районе повреждён частный дом.

В Борисовском и Краснояружском районах, Грайворонском горокруге разрушений нет. Обошлось также без пострадавших среди мирных жителей.

Стоит добавить, что во вчерашнюю сводку не попал и регулярно подвергающийся атакам Шебекинский горокруг.

Напомним, что похожая ситуация в регионе была 21 ноября. Тогда под удар тоже попали четыре района, но последствий не было совсем — впервые за долгое время.

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