Последствия минимальные: белгородцев снова удивила сводка обстрелов региона

Posted 24 ноября, 08:32
Published 24 ноября, 08:32
Modified 24 ноября, 08:32
Updated 24 ноября, 08:32
В Белгородской области 23 ноября атакам ВСУ подверглись четыре района. Всего по приграничному региону выпущено 17 боеприпасов и пять беспилотников: с одного из них сбросили взрывное устройство.
Однако последствия атак выявили только в одном муниципалитете. В Белгородском районе повреждён частный дом.
В Борисовском и Краснояружском районах, Грайворонском горокруге разрушений нет. Обошлось также без пострадавших среди мирных жителей.
Стоит добавить, что во вчерашнюю сводку не попал и регулярно подвергающийся атакам Шебекинский горокруг.
Напомним, что похожая ситуация в регионе была 21 ноября. Тогда под удар тоже попали четыре района, но последствий не было совсем — впервые за долгое время.