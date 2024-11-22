Эффект «Орешника»? Оперштаб удивил сводкой обстрелов Белгородской области

В Белгородской области не выявили последствий обстрелов и атаки БПЛА

Сюжет Приграничье

Четверг в Белгородской области прошёл тихо. Без атак ВСУ не обошлось — были и обстрелы, и дроны — но, к счастью, никто из мирных жителей не пострадал. Также не зафиксировано последствий на земле. Подробности рассказали оперативном штабе.