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Posted 22 ноября, 08:26

Published 22 ноября, 08:26

Modified 22 ноября, 08:28

Updated 22 ноября, 08:28

Лишь один БПЛА сбили в Белгородской области в четверг

Эффект «Орешника»? Оперштаб удивил сводкой обстрелов Белгородской области

22 ноября 2024, 08:26
Фото: Изображение Midjourney. Лишь один БПЛА сбили в Белгородской области в четверг

В Белгородской области не выявили последствий обстрелов и атаки БПЛА

Сюжет
Приграничье
Четверг в Белгородской области прошёл тихо. Без атак ВСУ не обошлось — были и обстрелы, и дроны — но, к счастью, никто из мирных жителей не пострадал. Также не зафиксировано последствий на земле. Подробности рассказали оперативном штабе.

21 ноября украинская армия атаковала четыре приграничных района в Белгородской области. Удивительно, но впервые за долгое время не зафиксировано последствий на земле. Обошлось и без пострадавших среди мирных жителей.

Один беспилотный летательный аппарат сбили над территорией Белгородского района. Тремя артиллерийскими снарядами ВСУ ударили по грайворонской Козинке, ещё пятью — по хутору Марьино в Шебекинском округе.

Три снаряда также выпустили в ходе одного обстрела по селу Колотиловка в Краснояружском районе.

Напомним, что вчера президент РФ сделал заявление, в котором рассказал о действиях, которые предпримут российские власти в случае эскалации конфликта на Украине, и о первом применении балистических ракет «Орешник».

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА#Дроны
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