Posted 22 ноября, 08:26
Published 22 ноября, 08:26
Modified 22 ноября, 08:28
Updated 22 ноября, 08:28
21 ноября украинская армия атаковала четыре приграничных района в Белгородской области. Удивительно, но впервые за долгое время не зафиксировано последствий на земле. Обошлось и без пострадавших среди мирных жителей.
Один беспилотный летательный аппарат сбили над территорией Белгородского района. Тремя артиллерийскими снарядами ВСУ ударили по грайворонской Козинке, ещё пятью — по хутору Марьино в Шебекинском округе.
Три снаряда также выпустили в ходе одного обстрела по селу Колотиловка в Краснояружском районе.
Напомним, что вчера президент РФ сделал заявление, в котором рассказал о действиях, которые предпримут российские власти в случае эскалации конфликта на Украине, и о первом применении балистических ракет «Орешник».