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Posted 20 ноября, 13:27

Published 20 ноября, 13:27

Modified 20 ноября, 13:29

Updated 20 ноября, 13:29

Как в регионе помогают повреждённому при атаках сельскому хозяйству? Ответил Гладков

Как в регионе помогают повреждённому при атаках сельскому хозяйству? Ответил Гладков

20 ноября 2024, 13:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Хорошие новости
О том, сколько земель пришлось вывести из севооборота из-за атак ВСУ и как власти поддерживают агропромышленный комплекс, глава региона ответил в рамках ежегодной пресс-конференции.

На пресс-конференции губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о землях, выведенных из севооборота из-за обстрелов со стороны ВСУ, а также о мерах поддержки агропромышленного комплекса.

«Из севооборота в результате сложившейся оперативной обстановки выведено порядка 90 тыс. гектаров. Напомню, что у нас 1,5 млн гектаров в обороте. То есть, с одной стороны, выведено не очень много, с другой стороны — это, конечно, существенно. Сельскохозяйственным предприятиям, безусловно, нужна поддержка в сложившихся условиях. Мы, конечно, обращаемся за помощью в федеральный центр. И мы эту поддержку получаем», — подчеркнул Вячеслав Гладков.

В качестве компенсации полученных ущербов правительство РФ в 2024 году выделило региону 1,8 млрд рублей. Ещё 204 млн рублей направили на возмещение убытков 59 сельхозтоваропроизводителям, пострадавшим из-за весенних заморозков. Также в этом году для поддержки 247 сельхозпроизводителей малого и среднего бизнеса с общим количеством сотрудников 3460 человек федеральное правительство выделило 200 млн рублей: этого хватит на выплаты в размере трёх МРОТ на каждого работника.

Помимо федеральной помощи, существуют и региональные меры поддержки. Так, в текущем году из областного бюджета выделили 150 млн рублей на гранты для возобновления деятельности пострадавших от обстрелов ВСУ сельхозтоваропроизводителей на более безопасных территориях. Также власти продлили сроки уплаты налогов и взносов для тех предприятий, чьи доходы снизились на 30%.

Добавим, что в рамках господдержки агропромышленного комплекса Белгородской области на 2025–2027 годы предусмотрено 9,6 млрд рублей, из которых 3,6 млрд рублей выделили на 2025 год.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Сев#Пашня#Белгород#Вячеслав Гладков#Севооборот#Хорошие новости
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