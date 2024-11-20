Как в регионе помогают повреждённому при атаках сельскому хозяйству? Ответил Гладков

В качестве компенсации полученных ущербов правительство РФ в 2024 году выделило региону 1,8 млрд рублей. Ещё 204 млн рублей направили на возмещение убытков 59 сельхозтоваропроизводителям, пострадавшим из-за весенних заморозков. Также в этом году для поддержки 247 сельхозпроизводителей малого и среднего бизнеса с общим количеством сотрудников 3460 человек федеральное правительство выделило 200 млн рублей: этого хватит на выплаты в размере трёх МРОТ на каждого работника.