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Posted 16 сентября, 11:18

Published 16 сентября, 11:18

Modified 16 сентября, 11:18

Updated 16 сентября, 11:18

Риелтор в Белгороде дошла до суда в споре с клиентом

Белгородка решила продать квартиру в обход агентства по недвижимости, но попала в суд

16 сентября 2024, 11:18
Фото: 1MI
Риелтор в Белгороде дошла до суда в споре с клиентом

Агент по недвижимости в Белгороде отсудила деньги за помощь в поиске покупателя

Сюжет
Суд
Агент по недвижимости узнала, что её клиентка решила, видимо, не платить за её услуги по поиску покупателя квартиры. Она решила не спускать историю на тормозах и обратилась в суд. Чем закончилась история, рассказали в пресс-службе регионального УФССП России.

Белгородка решила продать свою квартиру и обратилась за помощью в агентство недвижимости. Она заключила с агентством юридическое соглашение, согласно которому риелтор должен был найти для неё покупателя.

Потенциального покупателя нашли, с ним заключили предварительный договор купли-продажи, но позже он передумал. Затем и хозяйка квартиры отказалась от продажи, объяснив это тем, что собирается уехать в другой город.

Вдруг выяснилось, что стороны всё-таки совершили сделку, но не напрямую. Покупателем стала бывшая жена первоначального покупателя. Хозяйка агентства обратилась в суд, чтобы получить оплату за свои услуги.

Суд рассмотрел материалы дела и встал на сторону агента. В договоре было указано, что, если квартира будет продана другому человеку во время действия договора, услуги агента всё равно должны быть оплачены. Тем более бывшая жена принимала непосредственное участие в переговорах по сделке, и все вопросы решались именно с ней, обязательства по договору были выполнены.

Суд решил, что бывшая хозяйка квартиры должна выплатить агенту долг по договору, почтовые расходы и госпошлину на общую сумму 86 050 рублей. Должница не торопилась выплачивать задолженность. Когда судебный пристав наложил арест на её банковские счета, женщина долг погасила.

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