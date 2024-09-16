Белгородка решила продать квартиру в обход агентства по недвижимости, но попала в суд

Суд рассмотрел материалы дела и встал на сторону агента. В договоре было указано, что, если квартира будет продана другому человеку во время действия договора, услуги агента всё равно должны быть оплачены. Тем более бывшая жена принимала непосредственное участие в переговорах по сделке, и все вопросы решались именно с ней, обязательства по договору были выполнены.