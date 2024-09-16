Белгородка решила продать квартиру в обход агентства по недвижимости, но попала в суд

Posted 16 сентября, 11:18
Published 16 сентября, 11:18
Modified 16 сентября, 11:18
Updated 16 сентября, 11:18
Белгородка решила продать свою квартиру и обратилась за помощью в агентство недвижимости. Она заключила с агентством юридическое соглашение, согласно которому риелтор должен был найти для неё покупателя.
Потенциального покупателя нашли, с ним заключили предварительный договор купли-продажи, но позже он передумал. Затем и хозяйка квартиры отказалась от продажи, объяснив это тем, что собирается уехать в другой город.
Вдруг выяснилось, что стороны всё-таки совершили сделку, но не напрямую. Покупателем стала бывшая жена первоначального покупателя. Хозяйка агентства обратилась в суд, чтобы получить оплату за свои услуги.
Суд рассмотрел материалы дела и встал на сторону агента. В договоре было указано, что, если квартира будет продана другому человеку во время действия договора, услуги агента всё равно должны быть оплачены. Тем более бывшая жена принимала непосредственное участие в переговорах по сделке, и все вопросы решались именно с ней, обязательства по договору были выполнены.
Суд решил, что бывшая хозяйка квартиры должна выплатить агенту долг по договору, почтовые расходы и госпошлину на общую сумму 86 050 рублей. Должница не торопилась выплачивать задолженность. Когда судебный пристав наложил арест на её банковские счета, женщина долг погасила.