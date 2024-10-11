Министерство сельского хозяйства Белгородской области возглавит первый зам Антоненко

Posted 11 октября, 15:59
Published 11 октября, 15:59
Modified 11 октября, 16:42
Updated 11 октября, 16:42
Министром сельского хозяйства Белгородской области станет Александр Набоков. Эту информацию подтвердили Бел.Ру в правительстве.
До четверга, 10 октября, Набоков был первым замом бывшего министра. На этом посту он сменил своего руководителя Андрея Антоненко, которого ранее назначили ио вице-губернатора по сельскому хозяйству.
Антоненко перевели на место экс-замгубернатора Юлии Щедриной. Её уволили в декабре 2023 году. Позже против Щедриной возбудили уголовное дело за нецелевое расходование средств в особо крупном размере.