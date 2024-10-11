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Posted 11 октября, 15:59

Published 11 октября, 15:59

Modified 11 октября, 16:42

Updated 11 октября, 16:42

Александр Набоков

Министерство сельского хозяйства Белгородской области возглавит первый зам Антоненко

11 октября 2024, 15:59
Фото: страница Александра Набокова в ВК
Александр Набоков

Белгородским министром сельского хозяйства стал Александр Набоков

Сюжет
Назначение
Очередные кадровые перестановки. Бывшего министра сельского хозяйства повысили до временно исполняющего обязанности замгубернатора, а на его место пришёл первый зам Александр Антоненко, сообщили Бел.Ру в правительстве.

Министром сельского хозяйства Белгородской области станет Александр Набоков. Эту информацию подтвердили Бел.Ру в правительстве.

До четверга, 10 октября, Набоков был первым замом бывшего министра. На этом посту он сменил своего руководителя Андрея Антоненко, которого ранее назначили ио вице-губернатора по сельскому хозяйству.

Антоненко перевели на место экс-замгубернатора Юлии Щедриной. Её уволили в декабре 2023 году. Позже против Щедриной возбудили уголовное дело за нецелевое расходование средств в особо крупном размере.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Правительство#Назначение#Белгород#Юлия Щедрина#Министр сельского хозяйства#Андрей Антоненко#Александр Набоков
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