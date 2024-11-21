Путин: Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию

Posted 21 ноября, 18:09
Published 21 ноября, 18:09
Modified 21 ноября, 18:11
Updated 21 ноября, 18:11
По словам президента, 21 ноября в боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности — «Орешник». В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровск поражён один из крупнейших и известный со времён Советского Союза промышленный комплекс, который и сегодня производит ракетную технику и другое вооружение.
Владимир Путин
Президент добавил, что разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется в России в качестве ответной меры на планы США по производству и развёртыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сегодня США не только производят такую технику, но и в ходе мероприятий по подготовке своих войск отработали вопросы переброски в разные регионы мира своих перспективных ракетных систем. В ходе учений они проводят тренировки по их применению.
Владимир Путин
Путин напомнил, что Россия добровольно и в одностороннем порядке взяла на себя обязательства не развёртывать ракеты средней и меньше дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира.
Вопрос о дальнейшем развёртывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять своё оружие против наших объектов. В случае эскалации агрессивных действий, будем отвечать также решительно и зеркально.
Владимир Путин