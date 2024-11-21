Владимир Путин выступил с экстренным обращением после ударов по России

Posted 21 ноября, 17:43
Published 21 ноября, 17:43
Modified 21 ноября, 17:45
Updated 21 ноября, 17:45
По словам президента, продолжая курс на эскалацию спровоцированного Западом конфликта на Украине, США и союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение своих систем дальнобойного высокоточного оружия по территории Российской Федерации.
Экспертам хорошо известно и российская сторона это неоднократно подчёркивала, что использовать подобное оружие без прямого участия военных специалистов стран-производителей невозможно.
Владимир Путин
19 ноября шестью оперативными ракетами ATACMS (производство США) и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow (производства Великобритании) и Himars (производство США) были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации — в Брянской и Курской областях.
С этого момента, как мы неоднократно подчёркивали, ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрёл элементы глобального характера. Наша система противовоздушной обороны отражала эти атаки. В результате цели, которые, очевидно, были поставлены перед собой противником, не достигнуты.
Владимир Путин