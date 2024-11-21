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Posted 21 ноября, 17:43

Published 21 ноября, 17:43

Modified 21 ноября, 17:45

Updated 21 ноября, 17:45

Владимир Путин выступил с экстренным обращением после ударов по России

Владимир Путин выступил с экстренным обращением после ударов по России

21 ноября 2024, 17:43
Фото: 1MI.
Президент РФ Владимир Путин в четверг, 21 ноября, выступил с обращением к гражданам страны. Он прокомментировал применение дальнобойного оружия западного производства по территории России.

По словам президента, продолжая курс на эскалацию спровоцированного Западом конфликта на Украине, США и союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение своих систем дальнобойного высокоточного оружия по территории Российской Федерации.

Экспертам хорошо известно и российская сторона это неоднократно подчёркивала, что использовать подобное оружие без прямого участия военных специалистов стран-производителей невозможно.
Владимир Путин

19 ноября шестью оперативными ракетами ATACMS (производство США) и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow (производства Великобритании) и Himars (производство США) были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации — в Брянской и Курской областях.

С этого момента, как мы неоднократно подчёркивали, ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрёл элементы глобального характера. Наша система противовоздушной обороны отражала эти атаки. В результате цели, которые, очевидно, были поставлены перед собой противником, не достигнуты.
Владимир Путин
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