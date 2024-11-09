Вновь упомянутый президентом РФ белгородец поделился, что звездой себя не считает

Близкие белгородца вспоминают об этом его кротком интервью с улыбкой на лице, как и его герой. После упоминания пенсионера Владимиром Путиным, как признался мужчина, родственники звонили ему даже издалека, чтобы №поздравить» его и порадоваться тому, каким образом Виктор Лимончиков не дал себя забыть даже президенту. Да и сам житель Белгорода улыбается на видео, рассказывая об этом.