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Posted 9 ноября, 12:43

Published 9 ноября, 12:43

Modified 9 ноября, 12:45

Updated 9 ноября, 12:45

Виктор Лимончиков

Вновь упомянутый президентом РФ белгородец поделился, что звездой себя не считает

9 ноября 2024, 12:43
Фото: РИА Новости. Виктор Лимончиков

Белгородец, упомянутый президентом, рассказал о понравившейся Путину фразе

Сюжет
Новости Белгорода
Пенсионер Виктор Лимончиков из Белгорода, упомянутый Путиным на «Валдае», признал, что не ощущает себя знаменитостью, но рад звонкам близких услышавших о нём. Также он рассказал, что поддерживал Путина и высказался в марте о том, почему даже под обстрелами пошёл на выборы, как считал нужным.

Во время президентских выборов этого года пенсионер из Белгорода Виктор Лимончиков стал знаменитостью. Недавно на «Валдае» Владимир Путин вспомнил разговор мужчины с корреспондентом, спросившим у того о том, почему белгородец даже под сирену и под обстрелами отправился на избирательный участок. Пенсионер ответил:

«Я русский».

Об этой его фразе и вспомнил президент РФ. Виктор Лимончиков рассказал журналистам РИА, что сам себя знаменитостью не считает и в тот момент просто решил ответить коротко, но честно и так, «как считал нужным».

Близкие белгородца вспоминают об этом его кротком интервью с улыбкой на лице, как и его герой. После упоминания пенсионера Владимиром Путиным, как признался мужчина, родственники звонили ему даже издалека, чтобы №поздравить» его и порадоваться тому, каким образом Виктор Лимончиков не дал себя забыть даже президенту. Да и сам житель Белгорода улыбается на видео, рассказывая об этом.

Также он поделился, что это не первый раз, когда глава государства упомянул этот случай. Виктор Лимончиков напомнил, что Владимир Путин процитировал его, когда объявили результаты выборов.

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