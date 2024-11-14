Владимир Путин наградил Орденом «За заслуги перед Отечеством» 3 степени Андрея Скоча

За время работы от Фонда «Поколение» больше 60 тысяч жителей получили помощь на лечение, в том числе более 5 тысяч ветеранов, около 200 участников СВО и членов их семей и более 11 тысяч детей. Более 6500 белгородцев награждены денежной премией за содействие воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданской ответственности и готовности к служению Отечеству, в том числе многодетные семьи, врачи, учителя, журналисты.