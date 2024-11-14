Владимир Путин наградил Орденом «За заслуги перед Отечеством» 3 степени Андрея Скоча

Posted 14 ноября, 11:41
Published 14 ноября, 11:41
Modified 14 ноября, 11:50
Updated 14 ноября, 11:50
Андрей Владимирович Скоч — избирался в депутаты Государственной Думы с III по VIII созывы.
В текущем созыве при участии депутата Государственной Думы Андрея Владимировича Скоча разработано двадцать шесть законопроектов. Двадцать один из них уже стали законами Российской Федерации.
Законопроекты, в разработке и принятии которых участвовал Андрей Владимирович, касались информационных технологий и защиты информации, противодействия организации незаконной миграции, индексации размеров страховых пенсий работающих пенсионеров, запрета смены пола человека, защиты здоровья несовершеннолетних от никотиносодержащей продукции и последствий ее потребления. А также законопроекты, касающиеся защиты ветеранов СВО, укрепления семейных ценностей, защиты несовершеннолетних, охраны здоровья и защиты животных.
Кроме этого, с 1996 года Андрей Владимирович Скоч руководит основанным им Фондом «Поколение», которых ведет работу на территории Белгородской области.
За время работы от Фонда «Поколение» больше 60 тысяч жителей получили помощь на лечение, в том числе более 5 тысяч ветеранов, около 200 участников СВО и членов их семей и более 11 тысяч детей. Более 6500 белгородцев награждены денежной премией за содействие воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданской ответственности и готовности к служению Отечеству, в том числе многодетные семьи, врачи, учителя, журналисты.
За время деятельности Фонда приобретены 5109 единиц автотранспорта и спецтехники. 2000 автомобилей ВАЗ-2105 передано в дар ветеранам ВОВ «За личный вклад в дело военно-патриотического воспитания молодёжи Белгородской области и сохранение исторической памяти».
Для целей СВО приобретено более 100 автомобилей и спецтехники. В том числе 25 автомобилей «КАМАЗ» и 50 автомобилей «УАЗ», экскаваторы и бронированные автомобили. В войсковые части передано более 1000 единиц специального оборудования, в том числе 569 дронов и квадрокоптеров, 47 средств радиоэлектронной борьбы, более 200 станций сотовой связи и радиостанций, около 100 тепловизоров и монокуляров.