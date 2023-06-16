Медикам Белгородской области вручена премия «Здоровье Поколения» фонда Андрея Скоча

Всего за время работы фонда Андрея Скоча приобретено и передано в дар более 570 единиц медицинского оборудования на сумму 420 млн рублей, 174 единицы спецтранспорта (скорой помощи, для перевозки больных на гемодиализ и инвалидов), установлено 29 фельдшерско-акушерских пункта для жителей сельских поселений Валуйского, Губкинского, Старооскольского городских округов, Красненского и Ровеньского районов.