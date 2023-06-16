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Медикам Белгородской области вручена премия «Здоровье Поколения» фонда Андрея Скоча

16 июня 2023, 10:21
С момента создания фонда «Поколение» основным направлением его деятельности неизменно остаётся здравоохранение. В этом году депутатом Государственной Думы, руководителем фонда Андреем Скочем принято решение о поощрении медицинских работников специальной премией.

В преддверии дня медицинского работника денежные премии получили 148 человек, в том числе, 60 врачей по 160 тыс. рублей, 60 сотрудников среднего медицинского персонала по 130 тыс. рублей и 28 сотрудников младшего медицинского персонала по 100 тыс. рублей. Общий бюджет премии «Здоровье Поколения» составил порядка 20 миллионов рублей.

Эта премия оценила самое дорогое — наш ресурс, наш потенциал, широту души и уровень профессионализма, личностные и человеческие качества каждого медработника. В нашей области вырастают не только лучшие врачи региона, но России. Отрадно, что многие студенты профильных факультетов называют имена белгородских врачей и специалистов, то есть, у них есть ориентир, на кого равняться. Это очень дорогого стоит,
— сказала замминистра здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова.

Таким образом были поощрены работники 19 многопрофильных учреждений здравоохранения, осуществляющих приём населения из городских округов и районов региона, а также станции скорой помощи.

Эта премия — неожиданный, но приятный подарок для нас и ещё один повод собраться нашим медицинским сообществом. Тем более, это актуально сейчас, когда у работников нашей службы скорой помощи — горячая пора, можно сказать, что мы находимся на переднем крае. Так, после событий под Грайвороном мы там именно прожили трое суток. В Шебекино мы работаем с ночи 31 мая и первый раз, что называется, выдохнули 4 июня. Коллеги работали по двое суток подряд, но никто не уходил, никто не жаловался. Сейчас у нас одна бригада работает на обслуживании этого города, оказывает помощь тем людям, которые там остались, у них также бывает аритмия, гипертония, высокая температура,
— рассказала заведующая отделением службы медицины катастроф и медицинской санитарно-авиационной эвакуации Лидия Потапова.

В декабре 2020 года фонд премировал 90 медицинских работников региона, работающих в 14 учреждениях здравоохранения, отданных под COVID-госпитали.

Всего за время работы фонда Андрея Скоча приобретено и передано в дар более 570 единиц медицинского оборудования на сумму 420 млн рублей, 174 единицы спецтранспорта (скорой помощи, для перевозки больных на гемодиализ и инвалидов), установлено 29 фельдшерско-акушерских пункта для жителей сельских поселений Валуйского, Губкинского, Старооскольского городских округов, Красненского и Ровеньского районов.

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