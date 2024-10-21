Фонд «Поколение» Андрея Скоча помог восстановить памятник жертвам фашизма

«Фонд „Поколение“ действительно проводит огромную работу по восстановлению исторической памяти на территории нашего округа. Совсем недавно — весной и летом и мы открывали обелиски, которые были у нас в селе Скородном. Вот прошло совсем немного времени, а теперь у нас капитально отремонтирован наш памятник», — Галина Колесникова, председатель совета депутатов Губкинского округа.