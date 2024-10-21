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Posted 21 октября, 12:51

Published 21 октября, 12:51

Modified 21 октября, 12:53

Updated 21 октября, 12:53

Фонд «Поколение» Андрея Скоча помог восстановить памятник жертвам фашизма

Фонд «Поколение» Андрея Скоча помог восстановить памятник жертвам фашизма

21 октября 2024, 12:51
Фото: Фонд "Поколение"
Сюжет
Памятник
Скульптурная композиция, установленная к 40-летию Курской битвы, увековечила память 13-ти расстрелянных местных жителей. Среди них — семеро детей. Самому младшему был всего год.

Летом 1942-го фашисты расстреляли здесь 13 человек. Среди погибших — четверо детей Натальи Травкиной из хутора Калинин. Самому младшему — сыну Жене — был всего год. Местные передают историю из уст в уста.

«Мать держала ребёночка на руках. Через него пуля не прошла. Ребёнка убило. А мать осталась жива. И она во время войны встретилась с мужем. И у них родилась дочь, и она сюда приезжает на памятник вот отмечает», — Галина Мазурова, жительница п. Троицкий.

Памятник открыли к 40-летию Курской битвы — изначально композиция была бетонной. Восстановить монумент помог фонд «Поколение» Андрея Скоча.

«Фонд „Поколение“ действительно проводит огромную работу по восстановлению исторической памяти на территории нашего округа. Совсем недавно — весной и летом и мы открывали обелиски, которые были у нас в селе Скородном. Вот прошло совсем немного времени, а теперь у нас капитально отремонтирован наш памятник», — Галина Колесникова, председатель совета депутатов Губкинского округа.

Фото: Фонд "Поколение"

Работы по восстановлению скульптуры начались летом. За четыре месяца специалисты провели капитальный ремонт памятника, благоустроили и озеленили территорию. В ходе реставрации фигуры повторно отлили в бетоне. После — выполнили медную чеканку.

«Сохранение исторической памяти — основное направление деятельности фонда на протяжении более 25 лет. На территории Белгородской области 799 мемориальных комплексов и воинских захоронений. Больше 260 из них реставрировало „Поколение“, — отметил Алексей Мирошник, помощник депутата Государственный Думы Андрея Скоча. — Эта работа крайне важна: она помогает сохранить историю нашей страны, передать молодому поколению память о подвигах предков, русский дух и характер победителей».

К 80-летию Великой Победы фонд «Поколение» обновит памятники в селе Уколово Губкинского округа и в Айдаре Ровеньского района.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Андрей Скоч#Фонд Поколение#Памятник#Белгород#Расстрел#Жертвы фашизма
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