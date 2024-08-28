«Новое поколение» Андрея Скоча принимает заявки на участие в Международном семинаре

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Он пройдёт с 9 по 19 октября в Подмосковье, на базе оздоровительного комплекса «Десна» и благодаря поддержке Фонда «Поколение» соберёт на единой образовательной площадке 52 участника из разных уголков Белгородской области.
За десять дней участники осеннего семинара «Новое поколение» научатся говорить, анализировать, переосмысливать, петь, танцевать, творить, проживать эмоции и слышать себя. Помогут им в этом ведущие специалисты всероссийского и международного уровня, которые на протяжении многих лет являются базовыми педагогами семинара.
Среди них — Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, режиссёр, создатель оригинальной системы воспитания голоса «Метоника» Вероника Косенкова, актриса долгопрудненского театра «Город», тренер по актёрскому мастерству и сценической речи Олеся Агрызкова, психолог Владимир Киселёв и другие.
Они будут проводить для участников групповые и индивидуальные занятия, тренинги и мастер-классы, и планомерно работать над раскрытием темы осеннего семинара, которая в этот раз звучит так: «Ткань жизни: прочность и краски».
«Каждый человек сплетает свою нить жизни, но она всегда тянется в полотно общества, народа, коллектива и семьи. На семинаре будем говорить о том, как мы влияем на окружение и как окружение формирует нас: через краски эмоций, наших поступков, решений, через прочность связей и уверенность выбора. Мы попробуем рассмотреть ткань жизни во всём её различном понимании: человеческих отношений, структуры и смысла текстов, понимание ткани художественных произведений, наших истоков и важности жить здесь и сейчас» –рассказывает директор семинара и председатель БРОО «Новое поколение» Дмитрий Тупейко.
Чтобы стать участником семинара, нужно заполнить анкету и пройти очный отбор. Заявки принимаются до 19 сентября включительно. Форма для заполнения доступна на сайте.
Больше информации об организаторах и педагогах можно получить в официальной группе во «Вконтакте».
Отметим, что Международный молодёжный семинар «Новое поколение» проводится с 2005 года при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча. За это время его участниками стали более 3000 студентов и представителей активной молодёжи Белгородской области. С 2024 года семинар проводится в Подмосковье.