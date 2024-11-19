Путин утвердил обновлённую ядерную доктрину: что известно

Posted 19 ноября, 08:49
Published 19 ноября, 08:49
Modified 19 ноября, 08:51
Updated 19 ноября, 08:51
Утверждена обновлённая ядерная доктрина. Соответствующий указ президента вышел 19 ноября.
Из документа в числе прочего следует, что агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны рассматривается как совместное нападение на РФ.
Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против неё или её союзников ядерного и (или) других видов массового поражения, а также в случае агрессии с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу суверенитету и (или) территориальной целостности.
К условиям, определяющим возможность применения ядерного оружия, относится в том числе поступление достоверной информации о массированном старте военных самолётов, ракет и других летательных аппаратов и пересечении ими госграницы.
Вместе с тем указано, что РФ рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.
Указ вступает в силу со дня подписания. Ознакомиться с полным текстом можно здесь.
Предыдущая редакция датировалась ещё 2020 годом.
Ранее в нескольких зарубежных СМИ появилась информация о том, что США и некоторые страны Европы разрешили бить вглубь территории РФ. Однако Штаты до сих пор это прямо не подтвердили, а европейские СМИ вообще удалили ранее опубликованные статьи.