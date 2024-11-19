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Posted 19 ноября, 08:49

Published 19 ноября, 08:49

Modified 19 ноября, 08:51

Updated 19 ноября, 08:51

Путин утвердил обновлённую ядерную доктрину

Путин утвердил обновлённую ядерную доктрину: что известно

19 ноября 2024, 08:49
Фото: 1MI. Путин утвердил обновлённую ядерную доктрину

Президент Путин подписал указ об обновлённой ядерной доктрине

Документ на сайте Кремля появился 19 ноября. Ранее в некоторых зарубежных СМИ появилась информация о том, что США и ряд европейских государств дали зелёный свет на запуск дальнобойных ракет по РФ.

Утверждена обновлённая ядерная доктрина. Соответствующий указ президента вышел 19 ноября.

Из документа в числе прочего следует, что агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны рассматривается как совместное нападение на РФ.

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против неё или её союзников ядерного и (или) других видов массового поражения, а также в случае агрессии с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу суверенитету и (или) территориальной целостности.

К условиям, определяющим возможность применения ядерного оружия, относится в том числе поступление достоверной информации о массированном старте военных самолётов, ракет и других летательных аппаратов и пересечении ими госграницы.

Вместе с тем указано, что РФ рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.

Указ вступает в силу со дня подписания. Ознакомиться с полным текстом можно здесь.

Предыдущая редакция датировалась ещё 2020 годом.

Ранее в нескольких зарубежных СМИ появилась информация о том, что США и некоторые страны Европы разрешили бить вглубь территории РФ. Однако Штаты до сих пор это прямо не подтвердили, а европейские СМИ вообще удалили ранее опубликованные статьи.

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#Владимир Путин#Политика#Россия#Кремль#Указ#Ядерное оружие#Сдерживание
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