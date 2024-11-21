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Posted 21 ноября, 17:50

Published 21 ноября, 17:50

Modified 21 ноября, 17:52

Updated 21 ноября, 17:52

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал удары ВСУ по приграничью

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал удары ВСУ по приграничью

21 ноября 2024, 17:50
Фото: 1MI.
21 ноября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Он прокомментировал применение дальнобойного западного оружия по приграничью.

По словам президента, 19 ноября шесть оперативных ракет ATACMS (производство США) и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системы Storm Shadow (производства Великобритании) и Himars (производство США) нанесли удары по военным объектам в Брянской и Курской областях.

В Брянской области пожар, который возник на складе боеприпасов после падения обломков, ликвидировали. Погибших и серьёзных разрушений нет. В Курской области нападение совершили на один из командных пунктов группировки «Север».

В результате атаки и противовоздушного боя, к сожалению, есть пострадавшие, погибшие и раненные из числа подразделения внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. Командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и в штатном режиме продолжает руководить действиями войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области.
Владимир Путин

Президент добавил, что применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне СВО.

Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены.
Владимир Путин
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#Кристина Семенчук#Владимир Путин#Пострадавшие#Брянская область#Белгород#Обстрелы#Зона СВО#Storm Shadow#Войска#Удары ВСУ#ATACMS
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