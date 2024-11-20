«Мы этого ожидали»: Гладков — о возможных атаках ракетами вглубь России

Posted 20 ноября, 12:21
Published 20 ноября, 12:21
Modified 20 ноября, 12:23
Updated 20 ноября, 12:23
Во время пресс-конференции губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос по поводу заявления Запада: пару дней назад Джо Байден дал Украине разрешение на использование дальнобойных ракет по территориям России. Изменилось ли что-то в настроении белгородского правительства после этого заявления?
По словам главы региона, белгородское правительство с начала СВО готовится к худшему сценарию, чтобы противостоять атакам ВСУ и максимально избежать потери. Удивления же от заявления Белого дома почти не было.
«Все же ожидали этого. Сначала танки „Леопард“, потом f-16, потом ракеты — то есть, вот это давление Запада мы ощущали и понимали, что на f-16 ничего не закончится. Почему мы готовились всегда и сейчас готовимся только к ухудшению? Если будет хуже, мы должны быть к этому готовы», — объяснил Гладков.