«Мы этого ожидали»: Гладков — о возможных атаках ракетами вглубь России

Во время пресс-конференции губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос по поводу заявления Запада: пару дней назад Джо Байден дал Украине разрешение на использование дальнобойных ракет по территориям России. Изменилось ли что-то в настроении белгородского правительства после этого заявления?