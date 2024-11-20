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Posted 20 ноября, 12:21

Published 20 ноября, 12:21

Modified 20 ноября, 12:23

Updated 20 ноября, 12:23

Гладков объяснил, как относится к возможным атакам ВСУ ракетами вглубь России

«Мы этого ожидали»: Гладков — о возможных атаках ракетами вглубь России

20 ноября 2024, 12:21
Фото: Изображение Midjourney.

Гладков объяснил, как относится к возможным атакам ВСУ ракетами вглубь России

Гладков прокомментировал разрешение, данное Украине от Запада. По его словам, такое заявление было ожидаемо.

Во время пресс-конференции губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос по поводу заявления Запада: пару дней назад Джо Байден дал Украине разрешение на использование дальнобойных ракет по территориям России. Изменилось ли что-то в настроении белгородского правительства после этого заявления?

По словам главы региона, белгородское правительство с начала СВО готовится к худшему сценарию, чтобы противостоять атакам ВСУ и максимально избежать потери. Удивления же от заявления Белого дома почти не было.

«Все же ожидали этого. Сначала танки „Леопард“, потом f-16, потом ракеты — то есть, вот это давление Запада мы ощущали и понимали, что на f-16 ничего не закончится. Почему мы готовились всегда и сейчас готовимся только к ухудшению? Если будет хуже, мы должны быть к этому готовы», — объяснил Гладков.
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#Александра Склярова#Белгородская область#Заявления#Белгород#Вячеслав Гладков#Запад
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