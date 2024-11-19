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Posted 19 ноября, 12:24

Published 19 ноября, 12:24

Modified 19 ноября, 12:28

Updated 19 ноября, 12:28

В Минобороны прокомментировали удар ракетами ATACMS по РФ

ВСУ впервые атаковали дальнобойными ракетами ATACMS цель на территории России

19 ноября 2024, 12:24
Фото: 1MI. В Минобороны прокомментировали удар ракетами ATACMS по РФ
Сюжет
Приграничье
В ночь с понедельника, 18 ноября, на вторник, 19 ноября, ВСУ атаковали Брянскую область. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Украинская сторона при этом отрицала информацию, пишут «Брянские новости».

По информации Минобороны РФ, в 03:25 шесть ракет ATACMS ударили по региону, пять удалось сбить. Фрагменты шестой упали на территорию военного объекта. Из-за этого возник пожар, но жертв и разрушений нет.

Это первая атака дальнобойными ракетами по территории России. Ранее американские медиа писали, что нынешний президент США Джо Байден за два месяца до вступления в должность Дональда Трампа разрешил Украине использовать ATACMS.

Тем временем Генштаб ВСУ данные об ударе ранее не подтвердил, пишут брянские СМИ.

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#Валерия Колесникова#Происшествия#Украина#Россия#Брянская область#Ракеты#Джо Байден#Приграничье#Атака#СВО#ATACMS
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