ВСУ впервые атаковали дальнобойными ракетами ATACMS цель на территории России

Posted 19 ноября, 12:24
Published 19 ноября, 12:24
Modified 19 ноября, 12:28
Updated 19 ноября, 12:28
По информации Минобороны РФ, в 03:25 шесть ракет ATACMS ударили по региону, пять удалось сбить. Фрагменты шестой упали на территорию военного объекта. Из-за этого возник пожар, но жертв и разрушений нет.
Это первая атака дальнобойными ракетами по территории России. Ранее американские медиа писали, что нынешний президент США Джо Байден за два месяца до вступления в должность Дональда Трампа разрешил Украине использовать ATACMS.
Тем временем Генштаб ВСУ данные об ударе ранее не подтвердил, пишут брянские СМИ.