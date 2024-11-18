Какие регионы РФ попадают в опасную зону в случае атаки дальнобойными ракетами?

Posted 18 ноября, 07:00
Published 18 ноября, 07:00
Modified 18 ноября, 07:00
Updated 18 ноября, 07:00
17 ноября в Сети появилась информация о том, что Украине разрешили применять дальнобойные боеприпасы по территории России. К такому решению пришли в США, Великобритании и во Франции, пишут зарубежные СМИ.
Журналисты сделали инфографику зоны поражения дальнобойных боеприпасов. На ней видно, какими ракетами и куда могут попасть военные. Самые недалёкие — GMLRS — бьют на 92 километра. Дальность ракет ATACMS варьируется от 140 до 300 км, из-за чего может достигать как и Старого Оскола, так и Смоленска или Краснодара.
Самая дальняя ракета — Storm Shadow — бьёт на 560 километров от территории запуска.
В настоящий момент у Украины есть как ракеты маленькой дальности, так и большой. Поступали ли в пользование ATACMS и TAURUS, пока не известно.
Зарубежные СМИ сообщали, что ВСУ якобы планирует нанести удары по РФ дальнобойными ракетами в ближайшие пару дней. Уточняется, что боеприпасы планируется применить для ударов в Курской области.
Добавим, что недавно президент РФ Владимир Путин говорил, что в случае ударов дальнобойными ракетами по территории России западные страны также будут вовлечены в конфликт, поскольку такие атаки невозможны без их участия.