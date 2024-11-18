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Posted 18 ноября, 07:00

Published 18 ноября, 07:00

Modified 18 ноября, 07:00

Updated 18 ноября, 07:00

Белгородская область не раз переживала ракетные удары ВСУ

Какие регионы РФ попадают в опасную зону в случае атаки дальнобойными ракетами?

18 ноября 2024, 07:00
Фото: 1MI. Белгородская область не раз переживала ракетные удары ВСУ

В Сети появилась карта зоны поражения регионов РФ дальнобойными ракетами

Сюжет
Обстрел
Украине разрешили бить по территориям России дальнобойными ракетами, утверждают некоторые зарубежные СМИ. Какие боеприпасы будут использовать и какая у них дальность, выяснили журналисты RTVI.

17 ноября в Сети появилась информация о том, что Украине разрешили применять дальнобойные боеприпасы по территории России. К такому решению пришли в США, Великобритании и во Франции, пишут зарубежные СМИ.

Журналисты сделали инфографику зоны поражения дальнобойных боеприпасов. На ней видно, какими ракетами и куда могут попасть военные. Самые недалёкие — GMLRS — бьют на 92 километра. Дальность ракет ATACMS варьируется от 140 до 300 км, из-за чего может достигать как и Старого Оскола, так и Смоленска или Краснодара.

Самая дальняя ракета — Storm Shadow — бьёт на 560 километров от территории запуска.

В настоящий момент у Украины есть как ракеты маленькой дальности, так и большой. Поступали ли в пользование ATACMS и TAURUS, пока не известно.

Дальность ракетДальность ракет
Дальность ракетДальность ракет
Дальность ракет. Фото: RTVI

Зарубежные СМИ сообщали, что ВСУ якобы планирует нанести удары по РФ дальнобойными ракетами в ближайшие пару дней. Уточняется, что боеприпасы планируется применить для ударов в Курской области.

Добавим, что недавно президент РФ Владимир Путин говорил, что в случае ударов дальнобойными ракетами по территории России западные страны также будут вовлечены в конфликт, поскольку такие атаки невозможны без их участия.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Инфографика#Белгород#Обстрел#СВО#Дальнобойные ракеты#Зона поражения
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