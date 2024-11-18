Какие регионы РФ попадают в опасную зону в случае атаки дальнобойными ракетами?

Журналисты сделали инфографику зоны поражения дальнобойных боеприпасов. На ней видно, какими ракетами и куда могут попасть военные. Самые недалёкие — GMLRS — бьют на 92 километра. Дальность ракет ATACMS варьируется от 140 до 300 км, из-за чего может достигать как и Старого Оскола, так и Смоленска или Краснодара.