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Posted 20 ноября, 10:49

Published 20 ноября, 10:49

Modified 20 ноября, 12:49

Updated 20 ноября, 12:49

В США подтвердили удары ракетами ATACMS по Брянской области

В США подтвердили удары ракетами ATACMS по Брянской области

20 ноября 2024, 10:49
Фото: 1MI.
Сюжет
Обстрел
Речь идёт об атаке по Брянской области, когда по региону выпустили несколько дальнобойных ракет. В США подтвердили, что использовались ATACMS, заметили журналисты «Брянских новостей».

СМИ 17 ноября сообщали, что Украине разрешили бить по территориям России дальнобойными ракетами. Уже 19 ноября в пресс-службе Минобороны РФ заявили об уничтожении ракет ATACMS над Брянской областью.

В США признали, что ВСУ ударили по региону их ракетами. Об этом сообщили агентство Reuters и телеканал CNN. Уточняется, что удары нанесли в рамках новой политики США, которая не накладывает запрет на применение дальнобойных ракет по России.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что удары дальнобойными ракетами по РФ означают вступление Запада в военный конфликт.

О том, какие регионы попадают под удары дальнобойными ракетами, мы писали здесь.

ВСУ впервые атаковали дальнобойными ракетами ATACMS цель на территории России
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#Александра Склярова#Происшествия#Брянская область#Белгород#Обстрел#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Американские ракеты#Дальнобойные ракеты
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