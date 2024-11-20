В США подтвердили удары ракетами ATACMS по Брянской области

Posted 20 ноября, 10:49
Published 20 ноября, 10:49
Modified 20 ноября, 12:49
Updated 20 ноября, 12:49
СМИ 17 ноября сообщали, что Украине разрешили бить по территориям России дальнобойными ракетами. Уже 19 ноября в пресс-службе Минобороны РФ заявили об уничтожении ракет ATACMS над Брянской областью.
В США признали, что ВСУ ударили по региону их ракетами. Об этом сообщили агентство Reuters и телеканал CNN. Уточняется, что удары нанесли в рамках новой политики США, которая не накладывает запрет на применение дальнобойных ракет по России.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что удары дальнобойными ракетами по РФ означают вступление Запада в военный конфликт.
О том, какие регионы попадают под удары дальнобойными ракетами, мы писали здесь.