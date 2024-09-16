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Posted 16 сентября, 17:27

Published 16 сентября, 17:27

Modified 16 сентября, 18:06

Updated 16 сентября, 18:06

Решение об атаках Украины дальнобойными ракетами вглубь России пока не принято

Зеленский просит — Запад думает: будут ли бить ракетами НАТО вглубь России?

16 сентября 2024, 17:27
Фото: Изображение Midjourney

Решение об атаках Украины дальнобойными ракетами вглубь России пока не принято

Сюжет
СВО
По результатам переговоров в Киеве западные страны не согласовали решение о применении своих ракет по тыловым регионам России, сообщает ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад в том, что тот саботирует решение о применении дальнобойного оружия по тыловым регионам России. Он полагает, что без разрешения на применение ракет любые поставки ракетного вооружения бессмысленны.

Ракетное вооружение и ракеты поставляют на Украину США, Великобритания и Франция. Великобритания уже разрешила использование ракет Storm Shadow на территории России, но британские дипломаты воздерживаются от официальных комментариев этого решения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон учитывает возможность эскалации конфликта на Украине по причине использования американских ракет по тыловым регионам РФ. США не давали разрешения на применение собственных ракет ATACMS по территории России в границах 1991 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что решение о применении дальнобойных ракет уже принято на Западе и сейчас идёт процесс его формализации.

Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал, что применение западного ракетного вооружения ведётся при прямом участии НАТОвских военных, что может иметь чрезвычайно опасные последствия.

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#Антон Мельников#Владимир зеленский#СВО#Дальнобойные ракеты#Удары вглубь России
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